Scaffali per il miele, ma anche spazi per immaginare, creare, cambiare. Si chiama “Bee Maker” il workshop di falegnameria artistica promosso dal progetto Linfa e in programma mercoledì 9 aprile 2025, a partire dalle ore 9.00, presso il Centro Ippico Acqua2o – Stazione X, sulla SS 605 Mesagne – San Vito dei Normanni, km 4,4, a Brindisi.

Il laboratorio sarà guidato dal designer Vittorio Palumbo e coinvolgerà ragazzi dai 15 ai 18 anni in un’esperienza concreta e partecipata: realizzare scaffali artigianali in legno pensati per contenere e valorizzare il miele prodotto dalla Cooperativa Linfa. Saranno oggetti belli, utili e simbolici, frutto del lavoro collettivo, della creatività e della voglia di rimettersi in gioco.

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla manualità, alla progettazione, al valore del fare. Il workshop sarà un’occasione per allenare la pazienza, la precisione, ma anche per rafforzare lo spirito di gruppo, il senso di appartenenza e la consapevolezza di poter costruire, con le proprie mani, qualcosa di importante. In legno, certo. Ma anche dentro di sé.

Il progetto Linfa, acronimo di Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato, nasce nel Salento e rappresenta oggi una delle esperienze più innovative e concrete nel campo del reinserimento sociale e lavorativo dei minori. È stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e in tre anni ha coinvolto circa 60 ragazzi provenienti da percorsi difficili. Alcuni hanno lasciato la scuola, altri hanno vissuto esperienze giudiziarie, ma tutti hanno trovato nel progetto Linfa una seconda possibilità.

Grazie alla formazione in apicoltura, falegnameria, mascalcia, giardinaggio e cura degli animali, i ragazzi imparano un mestiere e riscoprono fiducia in sé stessi. Cinque di loro oggi lavorano stabilmente nella Cooperativa Linfa, una realtà produttiva nata proprio grazie al progetto, che offre un contratto di lavoro e una vera opportunità di cambiamento. La cooperativa produce miele artigianale, oggetti in legno e bomboniere, e rappresenta una storia di riscatto tutta salentina.

Il progetto è coordinato dall’APS Acqua2o, con il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni del territorio tra cui Ce.F.A.S., Cooperativa Phoenix, Cooperativa Rinascita, Salento Fun Park, ARCI Brindisi. Una rete che lavora insieme con un unico obiettivo: costruire percorsi educativi e professionali per minori fragili, dando valore alla dignità, all’inclusione e al lavoro.

Il workshop “Bee Maker” è gratuito e rappresenta un’occasione speciale per mettere al centro il talento, la creatività e il valore del cambiamento. Un modo per celebrare la primavera anche così: tra trucioli di legno, miele e sorrisi che sanno di futuro.