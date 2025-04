Pesantissima sconfitta casalinga per la Valtur Brindisi in occasione dell’ultima giornata di regular season, travolta dall’Urania Milano che domina il match sin dalla palla a due fino a raggiungere gli oltre trenta punti di vantaggio dopo poco più di venti minuti di gioco. Complici anche gli altri risultati nel turno di Serie A2, Brindisi dovrà affrontare il primo turno dei play-in da tredicesima in classifica in trasferta sul campo di Avellino. Turno infrasettimanale previsto mercoledì sera (data ancora da confermare ufficialmente).

Quintetto biancoazzurro formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Vildera ma sono gli ospiti a partire con il piede sull’acceleratore per un parziale iniziale di 1-12 nei primi tre minuti di gioco. L’ex Ale Gentile va subito in doppia cifra personale a referto (13 punti), marchiando un primo quarto di grande impatto fisico e tecnico. La Valtur sfrutta i numerosi tentativi dalla lunetta (9/10), ricucendo il gap di svantaggio ad un possesso di distanza (13-16 al 6’) ma il finale di periodo torna ad essere in mano all’Urania che ritrova la doppia cifra grazie al canestro a fil di sirena di Udanoh valevole per il 17-27. Le triple di Amato e Leggio fanno scappare via Milano (22-39 al 16’) e neanche l’utilizzo del doppio play Laquintana-Calzavara argina le numerose palle perse dell’attacco brindisino, completamente asfittico e incapace di realizzare anche i tiri piedi per terra costruiti con ampio margine. Il buzzer da centrocampo di Gentile corona un primo tempo da assoluto protagonista in campo (30-48). Non cambia il copione al rientro in campo, segnato dal parziale di 0-13 in tre minuti e mezzo per il massimo vantaggio di +31 (30-61).

Le brutte notizie continuano ad imperversare in casa Valtur, colpita dall’infortunio per un colpo al viso subito da Laquintana ad inizio ultimo quarto, costretto a tornare anzitempo negli spogliatoi.

Sussulto d’orgoglio improvviso nel parziale finale per Brindisi che riesce a firmare finalmente un break a proprio favore di 16-2 a ricucire il gap fino al -13 (63-76 al 37’).

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI – WEGREENIT URANIA MILANO: 66-83 (17-27, 30-48, 43-69, 66-83)

VALTUR BRINDISI: Brown (0/6, 0/2, 3 r.), Arletti 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Del Cadia 2 (1/2, 5 r.), Laquintana 10 (3/5, 1/2, 2 r.), Fantoma (0/1), Radonjic 6 (2/4, 0/4, 7 r.), Calzavara 19 (2/4, 3/5, 5 r.), Ogden 10 (2/8, 1/4, 7 r.), Vildera 17 (6/8, 4 r.), Buttiglione ne, Jahier ne. Coach: Bucchi.

WEGREENIT URANIA MILANO: Amato 23 (1/3, 7/15), Gentile 20 (8/16, 1/1, 13 r.), Udanoh 11 (4/7, 10 r.), Potts 10 (2/6, 1/8, 1 r.), Maspero 2 (1/1, 2 r.), Leggio 7 (2/2, 1/1, 2 r.), Cesana ne, Cavallero 4 (2/2), Ndzie 6 (1/1, 2 r.), Anchisi (0/1). Coach: Cardani.

ARBITRI: Gagliardi – Lupelli – Terranova.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/21, Milano 11/13. Perc. tiro: Brindisi 23/58 (5/19 da tre, ro 9, rd 27), Milano 31/64 (10/25 da tre, ro 6, rd 29).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi