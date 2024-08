Il Consorzio di Torre Guaceto sceglie nuove vie per l’avvicinamento dei ragazzi alla natura e lancia la prima canzone trap dedicata alla riserva. Fuori ora “Blu cobalto” del giovanissimo talento barese Aris Navarra, in arte Diff.

Si è tenuta questa mattina a Bari la presentazione del brano inedito dedicato all’area protetta.

“Una tipologia di evento che non ci si aspetta da un ente pubblico che si occupa di tutela ambientale come il nostro, un progetto ancor più sopra le righe – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, ma se si vuole parlare ai ragazzi, bisogna farlo utilizzando il loro linguaggio e noi abbiamo scelto di investire su un giovanissimo che sa coinvolgere i suoi coetanei attraverso la musica. Un giorno saranno loro a doversi prendere carico di Torre Guaceto e delle aree protette pugliesi, dobbiamo lavorare sulla loro consapevolezza, sul senso di responsabilità e accrescere il sentimento di cura”.

Il progetto musicale, promosso e sostenuto dal Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, si avvale per l’attività di promozione della collaborazione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, con il quale Torre Guaceto ha recentemente sottoscritto un accordo teso all’avvio di un vasto programma di iniziative di rete volte alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale attraverso attività di sensibilizzazione a favore del turismo sostenibile.

Al fianco dei rappresentanti del Consorzio per l’evento nell’ambito del quale si è esibito Navarra per la prima volta con “Blu cobalto”, sono intervenuti: Aldo Patruno, direttore Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Ines Pierucci, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Bari, Carlo Chicco, direttore responsabile Quotidiano Italiano Nazionale e Radio Medimex, Maria Anna Eugenia Lagioia, docente Liceo Classico “Socrate” di Bari.

“Il nostro obbiettivo è fare in modo che i talenti di questa regione abbiano la possibilità di partire dal loro territorio per costruire il proprio futuro – ha dichiarato il direttore Patruno -, Non poteva esserci modo migliore per iniziare a dare sostanza al nostro accordo per valorizzare uno dei posti più straordinari della Puglia, Torre Guaceto”.

Navarra, 18enne neodiplomato del Socrate, sogna un futuro da medico e racconta: “Ho mosso i miei primi passi nella musica già all’età di 6 anni, grazie allo studio tecnico del canto e del solfeggio. Nel 2019 ho cominciato a lavorare giorno per giorno per coltivare il legame indissolubile che ho con la musica. Poi, l’incontro fortunato con il Consorzio di Torre Guaceto, riserva che conosco e amo da sempre per il senso di pace che trasmette e l’infinita bellezza del suo ecosistema. Blu cobalto l’ho scritta lasciandomi ispirare dall’area protetta, ringrazio per il sostegno che ho ricevuto, l’ente e due persone in particolare che si sono immerse con me in questo luogo dell’anima, nonostante l’afa, il presidente Rocky Malatesta e il direttore Alessandro Ciccolella”.

Dalle prossime ore sarà possibile ascoltare il brano sulla piattaforma Spotify, intanto ecco il videoclip “Blu cobalto” https://youtu.be/7stbmF0f5eI

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO