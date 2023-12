Bolle di Puglia Experience è il format pensato e realizzato dalle Donne del Vino di Puglia per promuovere e valorizzare la conoscenza della produzione spumantistica regionale, un comparto che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in termini di qualità e registra una costante impennata nei consumi. Dal 9 dicembre fino al 19 gennaio, da Nord al Sud della Puglia, inizia un viaggio alla scoperta di produzioni provenienti da vitigni autoctoni e non, allevati in territori caratterizzati da profonde differenze climatiche ed ampelografiche che, attraverso la spumantistica, forniscono un profilo invitante e variegato di possibilità di vinificazione con bollicine a base di Negroamaro, Susumaniello, Primitivo, Nero di Troia, Bombino nero e bianco, Fiano, Verdeca, Bianco d’Alessano e altre uve da vitigni rari.

È fitto il calendario di appuntamenti con degustazioni, masterclass, abbinamenti, assaggi a tema “Bolle di Puglia” guidati da chi le bolle le produce, le comunica, le vende e propone in carta e a scaffale.

“Con Bolle di Puglia vorremmo portare un contributo attivo alla migliore conoscenza delle bollicine pugliesi, una produzione sempre più in crescita non solo nei numeri ma nella qualità – ha spiegato Renata Garofano, delegata Puglia dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino -. Per il terzo anno ci proponiamo al pubblico appassionato per raccontare le bollicine prodotte dalle Donne del Vino e abbiamo pensato di ampliare le occasioni di assaggio invitando a raggiungerci nei nostri luoghi: enoteche, ristoranti, cantine, proponendo una vera esperienza di gusto e di scoperta. Per la delegazione Puglia è un progetto prima di tutto culturale che si propone di crescere nel tempo e diversificarsi proprio per sensibilizzare il pubblico a una maggiore consapevolezza e percezione degli spumanti pugliesi”.

Lo spumante made in Puglia è anche un dono adatto a tutte le occasioni, soprattutto le più speciali.

È sempre il momento giusto per festeggiare e regalare una bottiglia di bollicina, nelle sue diverse metodologie di spumantizzazione. Che il destinatario sia un appassionato di vino o un esperto del settore è un ottimo pretesto per approfondire la conoscenza del terroir e scoprire nuovi abbinamenti.

Bollicine itineranti, gli appuntamenti:

Sabato 9 dicembre 2023, Monopoli (Ba) – Enoteca La Bottega del Vino

intera giornata in orari enoteca (9.00 – 13.00 – 16.30 – 20.30), degustazione con accompagnamento piccola stuzzicheria e panettone. Ingresso libero

Domenica 10 dicembre 2023, Ostuni (Br) – Enoteca WalkingWine

Dalle 18.00 degustazione delle bollicine pugliesi accompagnate da pettole e interventi musicali e/o teatrali. Ingresso € 10

Sabato 16 dicembre 2023, Manduria (Ta) – Cantine Soloperto

Giornata di degustazione delle bollicine delle Donne del Vino con stuzzichini vari (orario 10.00 – 20.00). Ingresso libero

Domenica 17 dicembre 2023, Ostuni (Br) – Villa Agreste

Masterclass su prenotazione e degustazione delle bollicine delle Donne del Vino (orario 10.00 – 14.00). Ingresso gratuito

Mercoledì 20 dicembre 2023, Locorotondo (Ba) – KIATZ Piazza Bar con cucina

Dinner Class con le bollicine delle produttrici Donne del Vino (ore 19.30). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 080 9721835)

Venerdì 5 gennaio 2024, Gioia del Colle (Ba) – Trattoria Pugliese

Cena degustazione con le bollicine delle Donne del Vino (ore 20.30). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 080 3431728)

Domenica 7 gennaio 2024, Lucera (Fg) – Ristorante Santèn

Masterclass con le bollicine delle Donne del Vino Puglia (ore 19.00). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 0881 1744246)

Venerdì 19 gennaio 2024, Cellino San Marco (Br) – Cantine Due Palme

Visita in azienda e degustazione delle bollicine prodotte dalle socie Donne del Vino (ore 18.00). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 379 1716999).

Le socie che hanno aderito all’iniziativa

Cantine: Apollonio, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantine Due Palme, Cantine PaoloLeo, Cardone, Jorche, Madri Leone, Mandwinery, Placido Volpone, Produttori di Manduria, Soloperto Vini, Tenute Rubino, Vetrère, Villa Agreste.

Enoteche: La Bottega del Vino di Zazzera Viviana, WalkingWine di Graziana Maiorano; Ristoranti: Trattoria Pugliese di Vittoria Santoiemma; Sommelier e Wine Communicator: Titti Dell’Erba, Lucia Leone, Carmela Lombardi, Ilaria Oliva, Paola Restelli, Flora Saponari.

Maggiori info sui social Ddv facebook e istangram.