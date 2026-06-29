Il fine settimana del 3, 4 e 5 Luglio arriva a Cisternino l’undicesima tappa di Borgo diVino in tour edizione 2026, rassegna enogastronomica itinerante tra i Borghi più belli d’Italia

Torna a Cisternino, per il sesto anno consecutivo, la tappa pugliese di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali.

Cisternino sarà l’undicesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” che tocca tutte le regioni italiane, oltre al centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione.

Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno dei Borghi più suggestivi della Valle d’Itria. Più di 100 etichette da degustare, oltre 40 cantine provenienti dalla Puglia e da altre regioni come Lazio, Calabria, Veneto, Piemonte, Basilicata, Toscana, Abruzzo e non solo.

Ad accompagnare le degustazioni ci saranno specialità gastronomiche del territorio come bombette della Valle d’Itria, orecchiette della nonna, panzerotti, fave e cicoria e ulteriori proposte provenienti da altre regioni, tra cui tagliere misto, fritti della tradizione, pinse farcite, tris di primi romani e non solo.

L’iniziativa rientra fra le attività promozionali del MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il Progetto dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei Borghi associati e al beneficio socio-economico delle comunità locali.

“Borgo diVino in tour” torna con una nuova edizione, un circuito di 25 tappe che riguarderà altrettanti Borghi aderenti alla nostra rete – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – L’iniziativa propone un itinerario dedicato alla valorizzazione della cultura italiana e delle produzioni tipiche legate al vino e alla gastronomia, che si confermano tra le espressioni più autentiche dell’identità dei luoghi e delle tradizioni che rendono l’Italia unica al mondo. Partecipare a Borgo diVino rappresenta un’esperienza di qualità, capace di coniugare bellezza, territorio e convivialità”.

Spazio anche alla musica, con 3 esibizioni:

Venerdì 3 Luglio: Jazz Friend Orchestra – La musica italiana Swing and more

Sabato 4 Luglio: Augusto Semerano – pianista e cantautore pugliese

Domenica 5 Luglio: Mad Trio e Nikaleo – “Ritratti”: L’anima soul del cantautorato italiano

“Borgo diVino in tour si conferma un appuntamento di grandissimo richiamo, capace di attrarre turisti e appassionati da ogni parte d’Italia – dichiara Roberto Pinto, Vice Sindaco del Comune di Cisternino – Per l’edizione 2026, l’esperienza è davvero imperdibile, unendo alle degustazioni delle tante cantine e dello street food una programmazione musicale dal vivo di alto livello. Un evento completo che unisce il meglio dell’enologia italiana ai ritmi del jazz, dello swing e del soul. Cisternino dal 3 al 5 luglio sarà ancora di più meta imperdibile per il turismo non solo enogastronomico”.

Come funziona

Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi. Borgo diVino si svolgerà tra Via San Quirico, Via Manzoni, Corso Umberto e Piazza Marconi, in un’area ad ingresso libero, nei seguenti giorni e orari:

• Venerdì 3 luglio dalle 19.00 alle 01.00

• Sabato 4 luglio dalle 19.00 alle 01.00

• Domenica 5 luglio dalle 19.00 alle 01.00

Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €20 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito www.borgodivino.it/cisternino. Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco.