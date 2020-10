Questa mattina il Questore di Brindisi ha voluto complimentarsi con la giovane atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro-Sezione Giovanile di Brindisi Aurora Pignataro che nel corso dei Campionati italiani di Boxe Femminile tenutisi ieri a Roseto degli Abruzzi, si è laureata campionessa Italiana Schoolgirl 2020 nella categoria 64kg.

Una doppia affermazione per il gruppo sportivo della Polizia di Stato e per la famiglia Pignataro in quanto che il tecnico della neo campionessa italiana è l’Assistete Capo Coordinatore della Polizia di Stato Fabio Pignataro, padre di Aurora e lui stesso ex atleta delle Fiamme Oro al quale il Questore ha voluto esprimere il più vivo compiacimento per il risultato raggiunto con l’auspicio che per la giovanissima atleta sia solo il primo di una lunga serie.