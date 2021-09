E’ stata presentata stamane la tre giorni di “Bozzano in festa” organizzata dal Comitato Liberi cittadini “Clic Bozzano”, con il supporto della Parrocchia “San Giustino de Jacobis” e il contributo di Ecotecnica, Dok Bozzano, Sapori di Puglia, Brin Malte, Brigante srl e Cantiere Navale Balsamo.

A illustrare l’iniziativa, che si terra da venerdì 17 a domenica 19 nel Parco Maniglio del quartiere Bozzano, il presidente di “Clic”, Francesco D’Aprile. e Mirella Tondo dell’Associazione Andos Brindisi (Associazione donne operate al seno).

Ricco il programma della tre giorni di sport, politica, sanità, enogastronomia e spettacolo.

Previsti il quadrangolare di basket (campo di gioco all’interno del Parco Maniglio) con New Basket Brindisi, Mens sana Mesagne, Aurora Brindisi e Asd Fortitudo Francavilla Fontana. Triangolare di basket femminile (presso il campo di gioco della Parrocchia San Giustino de Jacobis) e quadrangolare di calcio, categoria Giovanissimi, (presso il campo di calcio della Parrocchia). Triangolare di basket 3vs3.

“Bozzano in festa” ospiterà anche la tappa brindisina promossa dall’ Unione Sportiva Acli di “Borgo Salus”, il festival nazionale di educazione al benessere. Un percorso educativo nazionale per promuovere sport, sana alimentazione, prevenzione, formazione, cultura, inclusione. E’ previsto il presidio medico a cura della FEDER.S.P.e V. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove) e Andos.

Due i dibattiti previsti: venerdì alle ore 18 presso l’anfiteatro del Parco Maniglio, si discuterà di “Brindisi, quale futuro”. Interverranno, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, Teo Titi, operatore portuale, Antonio Macchia, segretario generale Cgil Brindisi, Carmine Dipietrangelo, imprenditore agricolo, Franco Gentile, presidente CNA Brindisi. Modera il giornalista Carlo Amatori.

Sabato alle ore 18, sempre nell’anfiteatro del Parco Maniglio, dibattito sul tema “L’attività fisico-sportiva come prevenzione per la salute”. Interverranno, Renato Poddi, già direttore unità operativa reparto ostetrico-ginecologico, Mirella Tondo, Presidente Andos Brindisi, Stefano Burlizzi, direttore unità operativa senologia Ospedale “Perrino” Brindisi, Salvatore Brigante, dirigente reparto urologico Ospedale “Perrino” Brindisi, Gianluca Budano, Presidente prov. Acli. Modera Dario Micaletti, psicologo e presidente US Acli Brindisi.

Ogni sera stand enogastronomici e domenica ore 20.30 spettacolo musicale con i Blu’70