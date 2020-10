Una petizione per chiedere che il CURC Puglia, il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento, nella riunione convocata per il prossimo venerdì esprima parere favorevole all’istituzione dell’Università di Brindisi “Mahatma Gandhi”. A lanciarla sulla piattaforma change.org il consigliere regionale del M5S Gianluca Bozzetti.

Il progetto è promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brindisi, insieme al magnifico rettore dell’Università telematica Pegaso. Due i corsi attualmente previsti: “Scienze della cooperazione, lo sviluppo e la pace” e “Scienze dell’e-learning e della media-education”.

“L’istituzione dell’università – dichiara Bozzetti – rappresenta un’occasione di riscatto e di crescita per la città. Avere un polo di eccellenza per la formazione di professionisti della cooperazione internazionale e nello studio delle migrazioni, sarebbe un segnale importante per tanti ragazzi, che sono costretti ad andare fuori per studiare e lavorare. È da loro che Brindisi deve ripartire per poter superare la crisi sociale ed economica che la attraversa da anni. Per questo invitiamo i cittadini a firmare la petizione per dare un segnale di quanto l’università sia attesa dalla città. Come MoVimento 5 Stelle daremo il massimo a tutti i livelli, per poter far diventare realtà il polo universitario ‘Mahatma Gandhi’. /com