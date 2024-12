Tecnica e spettacolo nell’ITC «Flacco» di Brindisi (domenica 15 dicembre 2024) per il campionato italiano indoor di rowing, che ha impegnato organizzativamente la sezione brindisina della Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canottaggio (Comitato Regione Puglia-Basilicata). Era l’ultimo appuntamento remiero della stagione agonistica 2024 ed ha visto in gara 74 atleti provenienti da tutta la Puglia.

Forti emozioni hanno regalato i giovani talenti del canottaggio che hanno partecipato al «Meeting Nazionale Allievi e Cadetti» e coloro che hanno gareggiato per il «Campionato Regionale e Nazionale»; ma i protagonisti assoluti della manifestazione sono stati gli atleti dei «Giochi Sportivi Special Olympics» che con entusiasmo e gioia di vivere hanno donato momenti di grandissima emozione.

Ottimi risultati per gli atleti della Lega Navale di Brindisi: sul podio Lorenzo Corallo, col primo posto, e Rosario Cristian (cat. All B1 M), col terzo posto; primo posto per Antonio Palazzo e terzo per Giuseppe Savoia (cat. Cadetti M); secondo posto per Samuele De Giorgi Samuele, terzo per Giuseppe Marino (cat. U17 M.); terzo posto Marta Andrea Dell’Aglio (cat. U17 F.); primo posto per Giuseppe Scipi (cat. 17-18 M.); primo posto per Federica Romanelli, quinta nella classifica Nazionale (cat. 23-29 F); primo posto per Lorenzo La Rocca, secondo per Francesco Baldaro (cat. PR3 II 1 M); secondo posto per Angela Carluccio (cat. 50-54 F); primo posto nella classifica regionale e quinto in quella nazionale per Daniele Lecce, secondo per Roberto La Penna (cat. 55-59); primo posto per Gioacchino Cucchiara e terzo nella classifica Nazionale (cat. 60-64 PL M); infine, primo posto nella classifica regionale e terzo in quella nazionale per Vincenzo Romanelli (cat. 65-69 PL M).

Il comitato organizzatore ringrazia gli atleti, le società sportive e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento.

Comunicato stampa Lega Navale Italiana – Brindisi