Dalla Lituania al Portogallo, passando per Brindisi, ormai storica tappa italiana del Campionato Mondiale di Motonautica F2.

Tutto pronto per la XIII edizione dell’Adriatic Cup con la città che si prepara a vivere il weekend più adrenalinico dell’estate.

Dal 26 al 28 giugno, infatti, il porto interno di Brindisi — vero e proprio “stadio del mare” particolarmente apprezzato da team e piloti protagonisti del World Championship F2 — tornerà ad ospitare una delle competizioni sportive più spettacolari al mondo. In concomitanza si terrà, come ogni anno, anche il Gran Premio d’Italia GT 30.

Le novità dell’edizione 2026 dell’Adriatic Cup, organizzata a Brindisi dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, presieduto da Giovanni Danese, in collaborazione con la UIM (Union Internationale Motonautique) e la FIM (Federazione Italiana Motonautica), sono state presentate nel corso di una conferenza stampa ufficiale tenutasi presso il PIC NIC Restaurant Beach Club.

L’evento è frutto di una sinergia virtuosa a livello regionale fra il Comitato organizzatore, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Confindustria Brindisi, la Regione Puglia (Assessorato al Turismo) e Puglia Promozione, e si avvale del fondamentale supporto del Comune di Brindisi, della Camera di Commercio di Brindisi Taranto e della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Ad oggi hanno già formalizzato l’iscrizione, tra veterani e new entry, piloti provenienti da Inghilterra, Svezia, Norvegia, Finlandia, Francia, Portogallo, Lituania e Italia.

Il pubblico potrà ammirare due eccezionali tipologie di imbarcazioni. I bolidi della F2 sono motoscafi fuoribordo, catamarani monoposto leggeri e aerodinamici dotati di carena e tunnel, capaci di sfrecciare sfiorando l’acqua alla velocità massima di 150/160 Km/h. Le imbarcazioni della categoria GT30 sono invece monocarena con profilo a “V”, realizzate con materiali leggeri e resistenti, che raggiungono velocità massime di 90/100 km/h.

Brindisi rappresenta la seconda e attesissima tappa del World Championship di F2, dopo quella inaugurale svoltasi a Klaipeda, in Lituania, dal 5 al 7 giugno scorsi. La gara conclusiva del circuito si terrà invece a Vila Velha de Ródão, in Portogallo, dal 25 al 27 settembre. L’appuntamento si conferma un volano di rilievo internazionale, capace di incrementare significativamente le presenze turistiche (soprattutto dal Nord Europa e dal Mediterraneo) e trasformare la città in una vetrina globale attraverso il racconto spontaneo di appassionati, media e atleti.

IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLE GARE

Di seguito viene riportato il calendario completo ed ufficiale delle attività sportive e degli eventi collaterali previsti per le tre giornate, come da palinsesto ufficiale dell’evento (gli orari potrebbero subire variazioni su richiesta del commissario FIM)

VENERDÌ 26.06.2026

14:00 Pit Area open / Apertura alaggi

15:00 – 18:00 Administration Scrutineering / Verifiche amministrative

15:00 – 18:00 Technical Scrutineering / Verifiche Tecniche

18:00 – 19:30 Organizing committee and organization meeting

20:00 Pit area closed / Chiusura Alaggi

20:30 Dinner Party

SABATO 27.06.2026

08:00 Office and pit area open / Apertura Segreteria e Alaggi

08:05 – 08:25 Drivers Briefing GT30

08:30 – 09:00 Drivers Briefing F2

09:00 – 09:45 GT30 – Free practice / Prove Libere

10:00 – 11:30 F2 Free practice group A

11:30 – 13:00 F2 Free practice group B

13:00 – 14:45 Lunch / Pausa Pranzo

15:30 – 16:15 GT30 – Time trial / Prove cronometrate

17:00 – 17:20 F2 – Q1 group A

17:30 – 17:50 F2 – Q1 group B

18:15 – 18:30 F2 – Q2

18:30 – 21:00 F2 – Q3

DOMENICA 28.06.2026

08:00 – 08:30 Drivers Briefing GT30

09:00 – 09:30 Drivers Briefing GT30

09:30 – 10:00 Drivers Briefing F2

10:00 – 10:30 Race 1 / Gara 1

11:00 – 12:00 F2 Warm up

13:00 – 14:45 Lunch / Pausa Pranzo

16:00 – 17:15 GT30 Race 2 / Gara 2

18:00 – 18:15 F2 Parade Lap

18:30 – 19:30 F2 GRAND PRIX of Italy – Sport Valley

20:00 – 21:30 Prize giving ceremony F2 – GT30 / Cerimonia di Premiazione