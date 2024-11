Ad un mese esatto dalla conclusione della Coppa Europa U23 “Fencing for Everyone” di scherma che ha trasformato il PalaPentassuglia e il Nuovo Teatro Verdi in scenari di straordinario sport e spettacolo, arriva la consacrazione da tutta l’europa della scherma, che fa di Brindisi un punto di riferimento per i prossimi eventi internazionali e dal punto di vista organizzativo un modello da seguire per la promozione di questo sport . La città ha ospitato un evento che, oltre a mettere in luce i talenti emergenti del fioretto, ha saputo unire sport, arte e cultura, raggiungendo un successo indimenticabile che ha coinvolto l’intera comunità. Il lavoro svolto dal Presidente del Comitato Organizzatore Locale Patrizia Carra e dal Presidente della società Lame Azzurre Maestri Zumbo, Alessandro Rubino, ha reso possibile un esclation della città portandola in soli due anni ad essere considerata una “big” per l’organizzazione di grandi eventi internazionali.

La cerimonia inaugurale è stata impreziosita dalla partecipazione di Valentina Vezzali, sei volte medaglia d’oro olimpica e leggenda mondiale del fioretto che, in qualità di testimonial, ha rappresentando un simbolo di eccellenza e di valori sportivi condivisi.

Le lettere di ringraziamento del Presidente della Confederazione Europea di Scherma, Pascal Tesch, oltre a quelle del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi ,inviate alla Carra e Rubino,hanno elogiato la loro visione innovativa e l’inclusione di giovani talenti locali nelle cerimonie. Un ringraziamento speciale è stato poi fatto a tutto l’ entourage di professionisti che hanno magistralmente svolto il loro ruolo ognuno per le proprie competenze, in particolare, è stata apprezzata l’idea di integrare performance artistiche e cori che hanno arricchito l’inaugurazione e gli eventi di contorno. Il coinvolgimento del gruppo canoro Faraualla, del coro dell’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi diretto dalla professoressa Stefania Coccia, delle coreografie curate dall’insegnante Silvia Lapomarda in collaborazione con l’associazione Relevè, ha contribuito a creare un’atmosfera unica e suggestiva che ha saputo valorizzare la cultura locale.

Fondamentale anche il supporto di Mimmo Greco, regista del video emozionale presentato durante la cerimonia, insieme agli attori Mino Profico e Roberto Romeo, autori dei testi dello spot proiettato in apertura dell’evento. Il contributo comunicativo e organizzativo di Francesco Lisi e Antonio Celeste è stato di grande impatto per garantire una copertura mediatica e un coordinamento professionale dell’intera manifestazione.

Un ringraziamento speciale va a tutto il team di volontari e professionisti coinvolti, dai tecnici che hanno gestito gli impianti, agli addetti alla documentazione fotografica e video, tutti essenziali per il successo dell’evento. La Confederazione ha definito la cerimonia inaugurale un “momento di spettacolo” che ha coinvolto profondamente il pubblico e rappresentato lo spirito stesso della scherma.