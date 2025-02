Gli eventi sportivi, quelli a forte trazione turistica, a Brindisi fanno ormai parte della tradizione e come da tradizione anche quest’anno sono stati presentati in maniera corale alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Si tratta di manifestazioni che, alla luce del ritorno di immagine che sono in grado di generare per il territorio che le ospita, godono del sostegno di Regione Puglia e PugliaPromozione, essendo annoverate fra quelle che contribuiscono a rendere attrattiva la Puglia agli occhi dei visitatori oltre che degli sportivi protagonisti delle differenti competizioni.

L’offerta è organica e qualitativamente valida.

Alla conferenza stampa di presentazione della Regata Internazionale Brindisi- Corfù (8/10 giugno), del Mondiale di Motonautica F2 Adriatic Cup (27/29 giugno), della Regata Brindisi- Vaìona (4/6 luglio), dello SNIM- Salone Nautico di Pugìia (9/13 ottobre) e della Coppa Europea di SchermaU25 (17/19 ottobre) hanno preso parte i vertici dei comitati organizzatori, rispettivamente Gaetano Caso, presidente del Circolo della Vela Brindisi, Giuseppe Danese, presidente del Distretto della Nautica di Puglia e referente del Circolo Nautico Porta d’Oriente, Salvatore Zarcone, presidente della Lega Navale Italiana- sezione di Brindisi, Giuseppe Meo, presidente dello Snim Salone Nautico di Puglia, e Patrizia Carra, dirigente scolastica dell’IC Commenda di Brindisi.

REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI- CORFÙ (8/1O GIUGNO)

La 39° edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù quest’anno si svolgerà dall’8 al 10 giugno e vedrà la partecipazione di decine di imbarcazioni, provenienti da molte regioni e da diversi paesi stranieri, che tenteranno di aggiudicarsi uno degli eventi velistici più importanti del Mediterraneo.

“Anno dopo anno — ha affermato il Presidente del Circolo della Vela di Brindisi, Gaetano Caso — la “Brindisi- Corfu” assume connotati particolarmente significativi dal punto di vista tecnico, grazie alla presenza di velisti già impegnati in appuntamenti di grande rilevanza in ambito internazionale. Al risultato prettamente agonistico, poi, si aggiunge un rapporto sempre più solido tra la Puglia e l’isola di Corfù che ormai va ben oltre gli aspetti sportivi.

L’obiettivo da raggiungere, anche quest’anno, sarà quello di migliorare ulteriormente gli aspetti legati all’accoglienza degli equipaggi e di far registrare un numero consistente di partecipazioni. Il tutto, grazie all’inserimento della nostra regata tra gli appuntamenti di maggiore rilievo nel calendario della Federazione Italiana Vela”.

ADRIATIC CUP CAMPIONATO MONDIALE DI MOTONAUTICA di F2

Brindisi sul tetto del mondo con il Campionato Mondiale di Motonautica di F2 ADRIATIC CUP e il Campionato Italiano FORMULA 3UNIOR ELITE, organizzati dall’associazione sportiva “Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con la FIM, Federazione Italiana Motonautica, la Regione Puglia Assessorato al Turismo e Puglia Promozione, con il Comune di Brindisi, la Camera di Commercio di Brindisi e Tarato, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la Capitaneria di Porto di Brindisi.

L’evento giunto alla XII edizione, che si terrà dal 27-29 Giugno 2025, contribuisce a valorizzare e rilanciare a livello nazionale e internazionale, l’immagine del territorio regionale su scala internazionale. La sua ricaduta positiva, infatti, va ben oltre l’indotto legato alle “semplici” competizioni in calendario che ne rappresenta più immediata, conseguenza. Ogni anno, infatti, più di 50 team provenienti da ogni parte del mondo si danno appuntamento a Brindisi, che per due giorni diventa la capitale dei bolidi del mare, attirando giornalisti di settore, appassionati degli sport acquatici e visitatori affascinati da uno spettacolo sempre suggestivo. Non è un caso che negli ultimi anni, nei giorni della motonautica si sia registrato un significativo incremento in termini di presenze sul territorio. Circostanza facilmente riscontrabile anche dalla consultazione dei profili social dei piloti e dei team provenienti anche da nord Europa, Emirati Arabi e in genere dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

La promozione turistica, in realtà, è tra i principali obiettivi del comitato organizzatore che, edizione dopo edizione, ha messo in piedi anche un ricco calendario di iniziative collaterali per trasformare un appuntamento sportivo in “esperienza” meritevole di essere ricordata e replicata.

“E’ capitato che i piloti, dopo la prima esperienza a Brindisi, siano tornati con le famiglie al seguito per trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia – racconta Giuseppe Danese del Comitato organizzatore-. Far trovare agli ospiti, oltre ad un campo di gara definito “ideale” ed “esclusivo” dalla FIM, anche un ambiente accogliente, del buon cibo, nonché proposte di qualità per trascorrere le giornate in città, significa investire e puntare sul marketing territoriale. Per questo motivo, la mia famiglia ed io, da sempre appassionati di motonautica, ci impegniamo a far crescere una competizione in grado di veicolare il nome di Brindisi in ambienti esclusivi”.

REGATA BRINDISI- VALONA 4/6 LUGLIO

La Lega Navale Italiana ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare e lo spirito marinaro.

La Sezione L.N.l. di Brindisi, fondata nel 1917, è una delle più grandi d’ltalia con circa mille soci e 330 posti barca.

Organizza la Regata del Grande Salento «Brindisi-Valona», giunta alla 14ma edizione, inserita nel calendario delle regate internazionali della VIII Zona FIV.

La prima edizione della Regata si svolge nell’anno 2011, a venti anni dallo sbarco a Brindisi dei profughi albanesi, con il nobile scopo di ricordare e ripercorrere quella rotta con altri obiettivi e significati. Grazie al protocollo di intesa sottoscritto dalla Lega Navale sezione di Brindisi e dal Marina di Orikum, viene garantita alle imbarcazioni iscritte l’ospitalità gratuita per i giorni di regata. Sono previste speciali convenzioni con alberghi e ristoranti con una scontistica riservata a quanti vogliano seguire l’evento sportivo da semplici spettatori; prezzi speciali anche per il viaggio in nave Brindisi-Valona e ritorno.

L’organizzazione, come ogni anno, metterà in palio tramite sorteggio ricchi premi per le imbarcazioni iscritte.

SNIM – SALONE NAUTICO DI PUGLIA (9/15 OTTOBRE 2025)

La ventunesima edizione del Salone Nautico di Puglia si svolgerà a Brindisi dal 9 al 13 ottobre 2025.

Si tratta che ormai è diventato un punto di riferimento della nautica italiana ed internazionale grazie all’interesse manifestato dalle realtà più significative della cantieristica del nostro paese. La macchina organizzativa è a lavoro da mesi per ottimizzare i nuovi spazi espositivi individuati nel porto turistico “Marina di Puglia” che in occasione dello Snim ospita centinaia di imbarcazioni in acqua ed a terra, oltre alle più importanti realtà del comparto nautico.

Non è un caso, pertanto, che il Salone che si svolge a Brindisi riceva le attenzioni di Confindustria Nautica, ormai partner da anni di questo evento, nonché dei maggiori protagonisti a blue economy italiana.

“Anche in questa ventunesima edizione — afferma il Presidente dello Snim Giuseppe Meo — la Regione Puglia sosterrà tutte le nostre attività, a partire dalla formazione professionale in campo nautico e dalle produzioni improntate sulla sostenibilità ambientale e sull’innovazione. Un sostegno — quello della Regione Puglia — che va ad aggiungersi all’impegno delle istituzioni locali e delle tantissime realtà produttive, anche non del settore, che credono fermamente nella spinta propulsiva che Io Snim imprime all’economia del comparto nautico e, di conseguenza, dei territori interessati”.

LA COPPA EUROPA DI SCHERMA U23

Anche quest’anno Brindisi continuerà a distinguersi come città della grande scherma internazionale ospitando il prossimo ottobre la nuova edizione della Coppa Europa di Scherma Under 23.

Un’occasione per valorizzare Brindisi non solo come palcoscenico internazionale per lo sport, ma anche come destinazione d’eccellenza, capace di coniugare sport, cultura, turismo ed accoglienza.

Le gare della Coppa Europa di Scherma Under 23 si svolgeranno nuovamente al Pala Pentassuglia, con le fasi finali nello splendido scenario del Teatro Verdi di Brindisi. La scherma, con la sua eleganza e la sua storia, si fonderà con l’atmosfera del teatro, trasformando la competizione in un vero e proprio spettacolo, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutta Europa, offrendo al pubblico ed agli atleti un’esperienza senza precedenti.

“Portare la schermo in un teatro – dichiara Patrizia Carra, Presidente deì Comitato Organizzatore e Dirigente Scolastica dell’IC Commenda – si è rivelata una scelta ambiziosa che valorizza lo sport come forma d’arte e coinvolge la città in modo ancora più profondo. Siamo orgogliosi di offrire a Brindisi un evento che unisce agonismo e cultura in una cornice straordinaria.”

Alessandro Rubino, Vicepresidente del Comitato Organizzatore e Presidente deì1a Società Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, aggiunge: “Questo nuova edizione della Coppa Europa di Scherma U23 rappresenterò un’evoluzione importante per la manifestazione. Brindisi rafforzerà il suo ruolo di città dello sport, della cultura e del turismo, distinguendosi nel panorama internazionale, divenendo uno strumento strategico per la crescita del turismo e la promozione dell’identità territoriale.”

L’evento internazionale di scherma, già patrocinato del Ministero della Cultura, dal Ministero degli Affari Esteri e supportato da partner istituzionali di rilievo tra cui il Comune di Brindisi, sarà la prima tappa del circuito della Confederazione Europea di Scherma (EFC) intitolato «Fencing for Everyone» (U23 European Cup) e si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma (FIS) con il patrocinio della Confederazione del Mediterraneo di Scherma (CO.ME.S). Per altre informazioni sull’evento: www.europeanfencingcup.com