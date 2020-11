La Valigia delle Indie era un percorso internazionale che collegava Londra a Bombay nel periodo 1870 – 1914.

Attivo sia per lo scambio della posta sia per viaggiatori, metteva in contatto l’India alla Gran Bretagna, attraversando l’Egitto, l’Italia e la Francia, utilizzando il treno nelle tratte in Gran Bretagna, Francia e Italia, il piroscafo da Brindisi a Bombay, e di nuovo il treno in India da Bombay a Calcutta.

Il primo viaggio ufficiale della Valigia delle Indie avvenne il 25 ottobre del 1870.

Del ruolo della nostra città in questo importante collegamento si parlerà nel convegno in videoconferenza “BRINDISI E LA VALIGIA DELLE INDIE” organizzato dal Club Rotary di Brindisi Valesio per Venerdì 13 novembre 2020, ore 18,30

Intervengono:

• Prof. Antonio Mario CAPUTO, Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Brindisi

– La Valigia delle Indie: i personaggi

• Prof. Giacomo CARITO, Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Brindisi

– La Valigia delle Indie e Brindisi

Modera:

• Prof. Pino CECERE

