Continua la Rassegna “Pagine Erranti”, giunta alla quarta edizione e organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, una delle Case di Quartiere della città che grazie al programma “Riusa Brindisi” ha sede presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, In Via Giovanni Tarantini 35, un importante bene monumentale del XVII secolo, diventato centro promotore di cultura, arte e turismo lento.

La Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, anche quest’anno promuove, in collaborazione con varie realtà del territorio, associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che Legge vari appuntamenti con la Cultura e la Letteratura che ci accompagneranno da marzo sino a maggio.

Novità della rassegna 2024, la collaborazione e disponibilità di un’altra Casa di Quartiere: Minimus, gestita dal WWF Brindisi presso il Bastione Carlo V (Porta Mesagne). Gli incontri con la lettura saranno affiancati da atmosfere, arte, musica e degustazioni, col fine di avvolgere il pubblico all’interno delle “Pagine Erranti”.

Alcuni incontri si uniranno al calendario di proposte letterarie che verrà inserito in occasione del “Maggio dei Libri” organizzato a livello nazionale con il “Centro per il Libro e la Lettura” e il Ministero della Cultura.

Di seguito gli appuntamenti già calendarizzati:

· Sabato 2 marzo, ore 18:30: LE RADICI NELL‘ACQUA, di Vincenza Lorusso, presso la Casa di Quartiere Minimus in Via Bastioni San Giorgio 64 (Porta Mesagne-Bastione Carlo V)

· Venerdì 8 marzo, ore 18:30: LEI, di Flavia Pankiewicz, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Venerdì 22 marzo, ore 18:30: QUERIDA, di Carmen Nolasco, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Sabato 6 aprile, ore 18:00: SOGNO I LEONI, di Leo Tenneriello, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Venerdì 12 aprile, ore 18:00: LA PUGLIA, IL SALENTO E BRINDISI DURANTE LA GRANDE GUERRA, di Giacomo Carito, presso la Sala Conferenze della casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Sabato 20 aprile, ore 18:30: TRE DONNE ALLO SPECCHIO, di Roberto Fatano Cardone, presso la Sala Conferenze della casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Sabato 27 aprile, ore 18:30: ZEN E COSTELLAZIONI FAMILIARI, di Gianluca Misturini, presso la Casa di Quartiere Minimus in Via Bastioni San Giorgio 64 (Porta Mesagne-Bastione Carlo V)

· Venerdì 3 maggio, ore 18:30: CAMMINI A SUD. SENTIERI, TRATTURI, STORIE, LEGGENDE, GENTI E POPOLI DEL MEZZOGIORNO, di Antonio Corvino, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Venerdì 17 maggio, ore 18:30: LE VITE PRIMA – VERSO LA TERRA DELL’ORIGANO, di Alessandra Fersini, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Venerdì 24 maggio, ore 18:30: COGNAC, ARMAGNAC E DINTORNI, di Pino De Luca, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie)

· Venerdì 31 maggio, ore 18:30: FURIA, di Andrea Martina, Presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie).

Gli appuntamenti potrebbero subire delle modifiche di location o in base alle condizioni meteo. Altri incontri si aggiungeranno al calendario.

Agli studenti che lo richiederanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Camminate insieme a noi tra le Pagine Erranti

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie