L’ A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore dell’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere nell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini, n°35 , invita la cittadinanza tutta e le istituzioni, a partecipare all’importantissimo convegno storico “SANTA MARIA DEL CASALE NELLA STORIA E NELLA CULTURA DI BRINDISI”, organizzato in collaborazione con la Società di Storia patria per la Puglia sez. di Brindisi e l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. L’incontro gode del patrocinio della Via Francigena.

L’evento si terrà Venerdì 15 novembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa di Santa Maria del Casale, oggetto del convegno.

Celebre fra i santuari brindisi fu in ogni tempo quello di Santa Maria del Casale. Di esso offrì una commossa descrizione Serafino Montorio il 1715: «Poco più di un miglio distante da Brindisi sopra la destra parte del porto era anticamente un casale, di cui ancora comparisce qualche vestigio, ove vedevasi una. piccola cappella colla detta immagine, per la quale compiacevasi nostro Signore mostrare molti miracoli, la fama de’ quali ..diede … motivo di edificarvi una chiesa maggiore a gloria della Vergine: e questo tempio vollero, che racchiudesse in mezzo … la detta immagine con tutto il muro, in cui era dipinta, su l’altare maggiore per darle luogo più nobile. È ella dipinta a mezzo busto col Bambino Gesù fra le braccia, ed il colore del volto di ambedue più tosto va al fosco, che altro. Per li continuati miracoli, che il Signore opera per suo mezzo, vi si vede un concorso d’infermi senza numero, sanando ella ogni sorte di male a chi bisognoso al suo celeste aiuto con fede ricorre, e per ordinario tutti ne ritornano a casa consolati. Quelli, che sperimentano più frequenti le grazie di quella Sovrana Protettrice, sono i marinari, e naviganti, quali trovandosi tal ora bersagliati da fiere tempeste, ed in pericolo di naufragio, basta solamente, che invochino quella potentissima Signora, e cessano i venti, il mare tranquillasi, ed eglino salvi, ed allegri si riducono al porto. Altri poi, infrante le loro navi ò dalla furia delle onde, o dalle percosse de’ scogli, già quasi assorbiti dal mare, invocando Maria del Casale, si son veduti, senza saper come, portati salvi alle spiagge come osservasi in molte tabelle votive quali pendono copiosissime dalle mura di quel magnifico tempio».

Santa Maria del Casale documenta eloquentemente il progressivo approdare al gotico di maestranze in cui è ancora viva la grande lezione romanica. Il protiro pensile, cuspidato, riassume lo schema della bicroma facciata. L’interno è a croce latina, con navata e transetto con copertura a capriate, il coro, lanciato dietro l’altare maggiore, con volta a crociera. Gli affreschi evidenziano un retroterra culturale che, pur legato ancora alla maniera bizantina, appare tuttavia non refrattario a nuove acquisizioni le cui direttrici possono identificarsi sia nei rapporti con la capitale del regno che lungo le rotte commerciali adriatiche. Sulla controfacciata è, su quattro fasce parallele, il Giudizio Universale eseguito da Rinaldo da Taranto ai primi del XIV secolo. L’adiacente convento, iniziatosi a costruire dai Minori Osservanti, fu completato dai Minori Osservanti Riformati fra 1635 e 1638.

L’importanza del santuario, monumento nazionale, giustifica e rende necessari interventi che valgano ad assicurare la conservazione sia della struttura che dei magnifici affreschi, esempio insigne, a un tempo, di arte e devozione.

SALUTI

ROSALBA BARRETTA,

Presidente A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Don ADRIANO MIGLIETTA,

Parroco della Parrocchia “Regina degli Apostoli” (che ha sede nel Santuario di S. Maria del Casale)

MODERA

GIUSEPPE MARELLA

Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi

INTERVENTI

GIORGIO ROCCO DE MARINIS

Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici

Problemi e prospettive per il restauro

MARZIA ANGELINI

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce

Problemi e prospettive per il restauro

GIACOMO CARITO

Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi e B.A.S.

Note per la storia di Santa Maria del Casale

TEODORO DE GIORGIO

Soprintendenza Città Metropolitana di Bari – Società di Storia Patria per la Puglia

Gli affreschi di Santa Maria del Casale

GIUSEPPE MADDALENA CAPIFERRO

Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi

L’araldica di Santa Maria del Casale

ANTONIO MARIO CAPUTO

Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi e B.A.S.

La fiera di Santa Maria del Casale in Brindisi

Invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte all’importante convegno.

Brindisi e le Antiche Strade