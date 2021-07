L’a.p.s. “Brindisi e le Antiche Strade”, è lieta di comunicare che nelle giornate del 21-22-23 Luglio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 si terranno dei LABORATORI ERRANTI, a cura di PAOLO DI MARCO, maestro di rifiuti, capace di dare nuova vita a ciò che consideriamo uno scarto o materiale ormai obsoleto. L’attività è gratuita ed aperta a grandi e piccini. Si richiede di prenotare la propria adesione al numero 3881130368 (Whatsapp).

PAOLO DI MARCO, classe 1959, si definisce uno “Sperimentatore artistico”, il suo interesse primario è la ricerca della creatività nella casualità abbinata al movimento. Raccontare le opere creative, le “macchine” di Paolo è difficile, i materiali sono dei più disparati: ferro, vetro, plastica, antenne, lampade, asciugacapelli, ma soprattutto componenti elettrici che danno alle sue opere la possibilità di movimento.

L’attività rientra tra quelle relative all’iniziativa artistica “Satelliti di SAVE”, evento parallelo a “SAVE BIENNALE 2021 città di Brindisi”, Direttore Artistico prof. Davide Cocozza, nell’ambito del “Centro Servizi Culturali- Accademia degli Erranti”, presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini n°35 (1°Piano). L’iniziativa è inoltre patrocinata dal Comune di Brindisi.

Ricordiamo inoltre che sino al 30 Luglio vi è la possibilità di visitare l’esposizione della biennale, ammirando le varie opere d’arte esposte dai numerosi artisti locali e non, in orari mattutini e solo su prenotazione al 3881130368 (Whatsapp) dalle 10:00 alle 12:00 e liberamente il pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (Esclusi il Sabato e la Domenica).

