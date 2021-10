Nelle giornate del 12-13 ottobre, il gruppo di pellegrini, partiti lo scorso 16 giugno da Canterbury per percorrere l’intero itinerario della Via Francigena, giungerà a Brindisi dopo ben 107 giorni di cammino.

La nostra città, tappa simbolica della Via Francigena e crocevia di cammini è pronta ad accogliere la lunga marcia “Road to Rome 2021” che dopo aver superato Roma si è trasformata in “Road to Jerusalem”. Un percorso che ha portato questo gruppo di viandanti e camminatori ad attraversare 5 stati e percorrere circa 2177,5 chilometri per giungere a Brindisi, uno dei più importanti e sicuri porti per l’imbarco verso la Terra Santa e sede di numerosi ordini cavallereschi.

Gli sforzi effettuati dalla nostra associazione Brindisi e le Antiche Strade, in qualità di realtà amica dell’AEVF, comitato territoriale per la Via Francigena ed infopoint per informazioni, timbri e credenziali ufficiali ha portato ad elaborare un programma che potesse conciliare le esigenze dei pellegrini e quelle della città.

Il 12 ottobre non mancheranno le visite ai principali punti d’interesse lungo il percorso francigeno: In tarda mattinata, dopo una visita alla Riserva Naturalistica di Torre Guaceto si passerà, alla Chiesa di Santa Maria del Casale, dove a cura della nostra associazione riceveranno l’apposito timbro ufficiale della Francigena e poi in motobarca si attraverserà il nostro splendido porto sbarcando sul lungomare, da qui la Scalinata delle Colonne Romane dove verrà eseguito l’Inno alla gioia a cura degli studenti e docenti del Liceo Musicale “Giustino Durano” di Brindisi (In caso di maltempo l’esibizione si terrà presso la Sala Conferenze dell’ex Convento delle Scuole Pie). Previste anche alcune tappe particolari con i videomaker dell’ AEVF presso: il Castello Alfonsino, La Sala dei bronzi del Museo Archeologico “F.Ribezzo” e l’Ospitale di San Martino. Nel pomeriggio si proseguirà con il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro e da lì in cammino si giungerà presso il “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti”, che grazie a “Riusa Brindisi” ha sede nell’Ex Convento delle Scuole Pie.

Proprio presso l’Accademia degli Erranti, si svolgerà l’accoglienza principale dei pellegrini, che avranno modo di conoscere la prestigiosa sede monumentale del Comitato territoriale della Via Francigena. Dopo l’apposizione del secondo timbro ufficiale sulle credenziali di viaggio, alla presenza delle istituzioni e dei soci, si terrà la cerimonia di passaggio e consegna del Testimonium di Brindisi, un grandissimo riconoscimento per la nostra città, frutto dell’impegno della nostra realtà associativa e dei progressi fatti sino ad ora. Il Testimonium è un documento che certifica l’avvenuto pellegrinaggio. È il corrispettivo della “Compostela”, che si ottiene al compimento del Cammino di Santiago. Nella tradizione storica questa pergamena era importantissima perchè il pellegrino, tornato a casa, poteva dimostrare che il pellegrinaggio era compiuto e il voto sciolto.

Nella serata verrà mostrato in anteprima alle autorità ed ospiti presenti il murales “Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini” ad opera degli studenti e docenti del Liceo Artistico “Edgardo Simone” di Brindisi.

Il 13 ottobre, in prima mattinata partenza del gruppo di pellegrini dal punto dove verrà installato il murales, alla rotonda tra Via del Mare, viale Porta Lecce e Via Bastioni (Accanto al tabacchino) con visione dello stato dei lavori e saluto di Buon Cammino. Da lì con pullman della STP Brindisi si percorrerà un tratto della Francigena sino all’ingresso del Bosco di Cerano dove verrà ripreso il cammino insieme ai Pellegrini dell’AEVF, Soci e cittadini. Il gruppo proseguirà poi in direzione Torchiarolo riprendendo la strada che li porterà a terminare il percorso fino a Santa Maria di Leuca.

L’Iniziativa organizzata dalla nostra associazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Brindisi, STP Brindisi, Multiservizi-Energeko ed Apulia Film Commission.

Vede coinvolte le seguenti realtà: Associazione Le Colonne, Società di Storia Patria per la Puglia, Museo archeologico “Francesco Ribezzo”, Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano”.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Comitato territoriale Via Francigena