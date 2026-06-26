L’International School of Brindisi (ISB) mette a segno un risultato straordinario che ridefinisce i parametri d’eccellenza e le tempistiche di sviluppo nel panorama educativo italiano: l’istituto ha ottenuto il pieno accreditamento da Cognia, il prestigioso ente governativo e indipendente statunitense che valuta e certifica la qualità degli istituti scolastici in oltre cento Paesi. Con questo riconoscimento, ISB si conferma saldamente come l’unica scuola con accreditamento internazionale a sud di Napoli.

Ciò che rende questo traguardo un autentico record del settore è la tempistica senza precedenti. Fondata nel 2025, la scuola ha completato in pochissimi mesi un percorso ispettivo e burocratico che normalmente richiede anni. ISB ha saputo inanellare, in una sequenza serratissima, il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) come prima e unica scuola straniera del Mezzogiorno, gli accreditamenti sportivi e accademici statunitensi NCAA e AAA, l’approvazione DoDEA (Department of Defense Education Activity) e la partnership accademica strategica con l’Università del Salento. Una parabola d’eccellenza che già lo scorso 12 gennaio aveva spinto Il Sole 24 Ore a dedicare all’istituto un’analisi approfondita intitolata “Modello Brindisi per l’istruzione straniera al Sud”. L’accreditamento Cognia chiude questa straordinaria sequenza, conferendo la certificazione qualitativa più ambita e rigorosa a livello globale.

Ottenere il pieno accreditamento Cognia già nel primo anno di attività è un evento rarissimo nel panorama internazionale. Questo successo poggia su scelte strutturali e pedagogiche intransigenti: l’adozione nativa del modello americano, la costituzione di classi a ranghi ridotti per garantire un apprendimento personalizzato, il reclutamento di docenti di altissimo profilo selezionati su scala globale e l’implementazione di una didattica rigorosamente orientata alle competenze. È su questa impalcatura d’eccellenza che la scuola ha saputo edificare, a tempo di record, i solidi risultati misurati e validati dagli ispettori internazionali.

Nel minuzioso rapporto di valutazione, gli esaminatori Cognia hanno indicato come “pratica di rilievo” lo straordinario ecosistema multiculturale della scuola: “La presenza e il contributo della comunità globale hanno creato una cultura in cui il rispetto per la diversità di culture, provenienze e capacità è radicato in ogni aspetto dell’ambiente di apprendimento. Questa pratica ha generato una cultura in cui gli studenti sviluppano fiducia in sé stessi e amore per l’apprendimento.” Il rapporto descrive ISB come “un ambiente accogliente e unito, in cui studenti, genitori e personale si sentono parte di una comunità”, animata da oltre venti nazionalità rappresentate. All’ISB la lingua inglese rappresenta il punto di partenza naturale e non il traguardo finale: la scuola si configura come un laboratorio di accoglienza multiculturale dove si strutturano il pensiero critico e la cittadinanza globale.

Il peso e l’esclusività di questo traguardo sono certificati dai numeri. Nel registro pubblico ufficiale di Cognia figurano solo quattro istituzioni in tutta Italia: due al Nord, una al Centro e l’International School of Brindisi per il Sud. L’impatto di questa certificazione è concreto e immediato per le famiglie: Cognia valuta i livelli di didattica, la governance e i risultati reali degli studenti. Il suo bollino garantisce che il percorso di studi effettuato a Brindisi possiede lo stesso identico valore legale, accademico e di trasferibilità di quello frequentato nelle migliori scuole americane del mondo.

La portata di questo successo supera i confini dell’istituto e si traduce in un asset strategico per l’intera regione. Per le multinazionali che valutano l’insediamento di personale qualificato in Puglia, per gli investitori esteri, per le organizzazioni internazionali e per il tessuto imprenditoriale locale, la presenza di una scuola accreditata secondo i massimi standard globali rimuove definitivamente lo storico ostacolo che per decenni ha frenato l’attrattività del Mezzogiorno: l’assenza di un’offerta formativa internazionale d’eccellenza per i figli dei manager e dei diplomatici.

«Arrivare al pieno accreditamento Cognia nel primo anno di vita della scuola non è una cosa normale e non è frutto del caso o della fortuna: significa aver costruito fin dal primo giorno sulle fondamenta del modello giusto. Oggi un genitore a Brindisi ha a disposizione le stesse identiche garanzie formative e globali che avrebbe a New York, Singapore o Dubai, ma con il mare a dieci minuti di distanza e un contesto scolastico a misura d’uomo, capace di valorizzare il nome e il talento di ogni singolo bambino. Grazie a ISB, le famiglie e i professionisti non devono più scendere a compromessi tra la massima qualità dell’istruzione e uno straordinario stile di vita».

Carmela D’Angelo, Co-Fondatrice e COO di ISB

Nonostante l’eccezionalità di questo traguardo, l’istituto guarda già al futuro. Il nostro percorso di continuous improvement è infatti sempre attivo: questo accreditamento non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma la solida base di un metodo che continueremo a perfezionare giorno dopo giorno, per garantire ai nostri studenti un’eccellenza dinamica e sempre all’avanguardia.

L’International School of Brindisi (ISB)

L’International School of Brindisi (ISB) è la prima scuola con accreditamento internazionale del Mezzogiorno legalmente riconosciuta come scuola straniera dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), e l’unica istituzione scolastica con accreditamento internazionale attiva a sud di Napoli. ISB offre un percorso curriculare d’impronta statunitense d’eccellenza, dal Pre-K al Grade 12 (dai primi anni all’età universitaria). L’istituto è pienamente accreditato da Cognia e vanta l’approvazione DoDEA (Department of Defense Education Activity) oltre agli accreditamenti agonistici e accademici americani NCAA e AAA.

Nota per la redazione. Cos’è Cognia

Cognia è il più grande ente di accreditamento scolastico statunitense senza fini di lucro. Erede delle storiche commissioni regionali di certificazione americane (la North Central Association e la Southern Association of Colleges and Schools, confluite nel 2006 in AdvancED e ridenominate Cognia nel 2019), l’ente valuta e accredita scuole pubbliche, paritarie, charter e online, dalla prima infanzia fino al Grade 12. Attualmente Cognia certifica oltre 40.000 istituti in più di 100 Paesi, servendo una platea di circa 25 milioni di studenti. Il suo rigoroso protocollo di valutazione è capillarmente riconosciuto dalle università e dai ministeri dell’istruzione di tutto il mondo. Nel registro ufficiale Cognia in Italia figurano solo quattro scuole d’élite, dislocate a Vicenza, Roncade (Treviso), Firenze e Brindisi.

Contatto Stampa & Media Relations

Carmela D’Angelo — Co-Founder & COO

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Telefono: +39 324 773 9789

Sede: Brindisi, Puglia, Italia

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