Bruno Conti è un giocatore del Brindisi FC. Figlio di Daniele Conti, bandiera del Cagliari, e nipote di Bruno, fuoriclasse della Roma e campione del mondo nel 1982, Conti è un centrocampista classe 2002, piede sinistro come il nonno, con all’attivo anche tre gare in Nazionale Under 16.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ha collezionato 59 presenze con la Primavera e cinque reti, giocando da regista davanti alla difesa e contribuendo alla conquista della semifinale scudetto nel campionato 2021-22. Il Verona lo acquista nel 2022 per girarlo in prestito al Mantova nel girone A di serie C, infine la scorsa stagione ancora in serie C, nel girone C, con la maglia biancorossa del Monterosi Tuscia.

La società del presidente Roma dà il benvenuto al nuovo tesserato, già a disposizione di mister Nicola Ragno, augurandogli i migliori successi con la maglia biancazzurra.

Ufficio stampa Brindisi FC