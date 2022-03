In occasione della partita di domenica 13 marzo allo stadio Vito Curlo di Fasano, tra Città di Fasano e Brindisi Football Club, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi biancazzurri tre autobus per raggiungere lo stadio di Fasano, in accordo con Stp. Il servizio sarà completamente gratuito; la partenza è prevista alle 13.30 in piazzale Spalato.

Le prenotazioni si potranno effettuare presso il Brindisi Play Store (viale Commenda, 53) presentando carta d’identità, biglietto del match e green pass, come da disposizioni anti Covid.

“Con questa iniziativa – commenta l’assessore allo Sport Oreste Pinto – vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alla società ed alla tifoseria nel momento più importante del campionato. I risultati recenti ottenuti dalla squadra hanno ridato vigore all’ambiente. Invito tutti ad incitare e sostenere i nostri colori fino in fondo e mi auguro che siano in tanti i tifosi pronti a tifare il Brindisi nella maniera più calorosa e corretta possibile”.