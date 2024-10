BRINDISI FC: DOMENICA INGRESSO IN GRADINATA GRATUITO PER PER DONNE E UNDER 16

Il Brindisi FC comunica che in occasione della prossima gara interna contro la Palmese 1914, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.00, donne e minori di 16 anni potranno accedere gratuitamente al settore gradinata dello stadio comunale “Franco Fanuzzi”.

L’iniziativa è pensata per favorire una partecipazione ancora più ampia e coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi in questo momento particolarmente delicato della stagione. Invitiamo i nostri sostenitori a far sentire la loro vicinanza e a partecipare numerosi sugli spalti per dare forza e motivazione alla squadra biancazzurra.

Ufficio stampa Brindisi FC