Concluso il periodo di preparazione nel ritiro di San Giovanni in Fiore, il Brindisi FC riprende nel pomeriggio di oggi il programma di allenamenti in vista del primo impegno ufficiale della stagione, domenica 25 agosto alle ore 20.30, nel preliminare di Coppa Italia al “Fanuzzi” con il Sambiase.

Il lavoro prosegue fino al 23 agosto sul sintetico del campo comunale “Enzo Mario Citiolo” di San Vito dei Normanni, dove domenica prossima, 18 agosto alle ore 10.30, è in programma un incontro di allenamento congiunto con l’US Bitonto Calcio, formazione allenata da Giacomo Marasciulo che milita nel campionato di Eccellenza pugliese, nuovo test che permetterà a mister Alessandro Monticciolo di verificare lo stato complessivo della squadra in vista dell’esordio ufficiale. L’ingresso è libero.

BRINDISI FC – SAMBIASE: BIGLIETTI PRESSO LE RIVENDITE VIVATICKET

I biglietti della gara Brindisi FC – Sambiase, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D, in programma domenica 25 agosto al “Fanuzzi” di Brindisi alle ore 20.30, sono disponibili presso le rivendite autorizzate Vivaticket, presenti in città e in provincia. Appena possibile sarà attivata anche l’opzione di acquisto online con link diretto al portale Vivaticket.

Di seguito i punti vendita Vivaticket per l’acquisto dei biglietti.

BRINDISI

Punto SNAI Brindisi Anime

piazza Anime, 5

Tabacchi Corso Roma

corso Roma, 59

Punto SNAI Brindisi Commenda

viale Commenda, 21

Cartoleria Samrobet

via Appia, 135/A

Punto SNAI Brindisi Appia

via Appia, 238/G

Punto SNAI Brindisi Sant’Angelo

via Sant’Angelo, 93-97

Punto SNAI Brindisi Spagna

via Spagna, 20-22

Infopoint Colonne Shopping Centre

via Appia km 712

CAROVIGNO

Habanos Cafè

via Santa Sabina, 151

Punto SNAI

via Borsellino snc

CELLINO SAN MARCO

Tabaccheria Riv. 3 di Pasquale Marino

via Marconi, 3

CISTERNINO

Tabaccheria Better F.lli Laera

via dei Giardini, 32

ERCHIE

Punto SNAI Erchie

via Borghetto Sant’Irene, 60

FASANO

Tabaccheria Cinqo

via Adami, 27

Punto SNAI

via Roma, 10/A

Collodi Caffè (Punto SNAI)

via della Resistenza, 10

FRANCAVILLA FONTANA

Punto SNAI Francavilla Fontana

via San Francesco d’Assisi, 195-197

LATIANO

Punto SNAI Latiano

via Santa Margherita, 77

De Fazio Tabacchi

piazza Bartolo Longo, 11

MESAGNE

Riccardo Cafè

via Roma, 39/43

Punto SNAI Mesagne

via Manfredi Svevo, 9

Tabaccheria Calavita Diego

via G. Marconi, 94

OSTUNI

Punto SNAI Ostuni

via degli Emigranti, 71-73

Discomania Mix

Via E. Trinchera, 16/18

SAN DONACI

Tabaccheria Stiffi

piazza Municipio, 10

SAN PIETRO VERNOTICO

Punto SNAI

via Lecce, 36

TORCHIAROLO

Punto SNAI – prossima apertura

via Pietro Mascagni snc

TORRE SANTA SUSANNA

Posta Privata Nazionale

via Togliatti, 1

Con viva preghiera di pubblicazione.

Grazie e buon lavoro.

Brindisi, venerdì 16 agosto 2024

Ufficio stampa Brindisi FC

Biglietti Brindisi – Sambiase.jpg