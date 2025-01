Sono disponibili i biglietti per il recupero della partita Brindisi FC – Fidelis Andria, gara della diciannovesima giornata di campionato di serie D, girone H, rinviata lo scorso 12 gennaio per campo impraticabile. Appuntamento allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” mercoledì 22 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 16.00. Permane, per disposizione del Prefetto della provincia di Brindisi, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di BAT e di Bari.

Diverse le modalità attive per l’acquisto del tagliando d’ingresso:

▪ direttamente online sul portale vivaticket.com;

▪ presso le rivendite autorizzate Vivaticket, presenti in città e in provincia;

▪ allo stadio “Franco Fanuzzi” presso i botteghini lato tribuna centrale (martedì ore 10.30-13.00 e 16.30-20.00, mercoledì dalle ore 10.00).

Di seguito i prezzi dei biglietti:

▪ Tribuna centrale 25,00 (ridotto 17,00);

▪ Tribuna laterale 20,00 (ridotto 15,00);

▪ Gradinata 15,00 (ridotto 9,00);

▪ Curva Sud 10,00 (ridotto 7,00);

Hanno diritto al biglietto ridotto: under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50 al 66%. Hanno diritto alla gratuità le persone con invalidità dal 67% e i bambini fino a 5 anni (purché accompagnati da un maggiorenne).

Ufficio stampa Brindisi FC