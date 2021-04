Il sottoscritto Avvocato Gino Montella in qualità di Advisor della SSD Brindisi FC, in relazione alle notizie divulgate dagli organi di stampa su eventuali proposte di acquisizione delle quote societarie della SSD Brindisi FC, precisa quanto segue:

allo stato attuale, l’unica proposta concreta di acquisizione dell’intero pacchetto societario è stata formalizzata dal Sig. Daniele Arigliano, che ha provveduto nell’immediato ad acquisire il 25% del pacchetto azionario facente capo all’ex socio Sig. Antonio Giannelli, riservandosi per il fine campionato, di valutare eventuali altre acquisizioni, ma concentrandosi con il socio di maggioranza V&V e i soci Francesco Bassi e la Perbrindisi a raggiungere l’agognata salvezza sul campo.

Quanto alla W3 Group, si precisa che a seguito di una chiacchierata informale tra le parti non si è dato seguito ad alcuna eventuale trattativa, in quanto non sussistono presupposti economici necessari.

Sempre Forza Brindisi!!

Avv. Gino Montella