Si è svolta questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione del nuovo Piano Commerciale e della Campagna Abbonamenti per la Stagione Sportiva 2022-2023. Il Presidente Daniele Arigliano ha sottolineato “il grandissimo lavoro effettuato dall’ufficio Marketing e Comunicazione, che con abnegazione e passione sta portando avanti la linea del club. Seguo con attenzione anche la preziosa gestione del Direttore Generale Valentini. In maniera positiva stiamo portando avanti i nostri impegni. In maniera simultanea stiamo portando avanti gli ultimi impegni della stagione 2020/2021 e stiamo lavorando alla programmazione del nuovo campionato. Il direttore Valentini, anche dal punto di vista organizzativo, è un fiume in piena: abbiamo individuato la sede del ritiro e completato la squadra dello staff medico sanitario. Anche il marketing è al lavoro per proporre al tessuto sociale ed imprenditoriale un avvicinamento alla nostra realtà. Tutto questo è possibile solo grazie ad una grande organizzazione. I problemi affrontati lo scorso anno devono diventare un lontanissimo ritorno”.

Teodoro Arigliano, socio del sodalizio biancazzurro, ha posto l’accento sulla “necessità di mantenere le promesse, e per far ciò occorre affidare la società a dei professionisti. Il mio 5% ha poco valore, ma significa tanto; è un modo per dare sostegno alla maglia, alla nostra squadra del cuore, anche se ci dovessero essere dei momenti bui. La campagna abbonamenti e il Piano Commerciale sono degli strumenti per aiutare il club a dare forza al progetto. Dal singolo abbonamento al forte partner commerciale, tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Questa dirigenza è composta da persone amiche, e questo è un valore aggiunto”. Parola poi al Direttore Generale Pierluigi Valentini: “Questa è una serata storica, perché diamo forza al nostro progetto che vuole dare credibilità al club. Sino a qualche tempo fa in città vi era la giustificazione del distacco dalla squadra dovuto all’incapacità di trasmettere serietà e continuità. Oggi abbiamo un Presidente brindisino doc, così come il vicepresidente e i soci, persone per bene. Cari tifosi, cari brindisini, è arrivato il momento di stare vicini al club, è arrivato il momento di sposare il nostro progetto. L’incontro con il Sindaco, la presenza in conferenza dell’assessore Pinto e l’incontro con il Presidente di Confindustria Brindisi, il dottor Lippolis, eleva lo standing del club. Dobbiamo coinvolgere gli imprenditori brindisini e con la consapevolezza di rendere il club un’attrattiva importante, palesando serietà e concretezza offrendo loro occasione di sviluppo economico. Il tempo di essere spettatori passivi è finito, oggi Brindisi deve avere l’orgoglio e la forza di riprendersi quello che merita”. Il Vicepresidente Damiano Pozzessere ha presentato poi il Piano Commerciale: “Sono contento di poter presentare un Piano Commerciale adeguato alla città che amo e che rappresento. Abbiamo scelto di fare un’azione commerciale che possa sposare tutto il tessuto imprenditoriale della città, dal piccolo negoziante al grande imprenditore. Per lavoro giro molto l’Italia e vi posso assicurare che diversi profili aziendali che non hanno interessi nel territorio hanno dato la loro disponibilità a sposare il progetto perché siamo diventati credibili nel tempo e lo vogliamo diventare sempre di più. Sono sei i profili commerciali che abbiamo individuato: Official Partner, Platinum Partner, Gold Partner, Silver Partner, Supporting Partner e la Carica dei 100. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del club per saperne di più in merito. La nostra volontà è di attirare e fidelizzare i nostri partner commerciali. Tutto ciò che arriverà contribuirà a dare forza al nostro ambizioso progetto sportivo.” Il direttore marketing Dario Stefanelli ha presentato poi la campagna abbonamenti per la nuova stagione: “È arrivato il momento per i tifosi di scendere in campo e di dare un sostegno concreto al nostro progetto. Siamo certi di registrare un importante coinvolgimento da parte loro. Da subito sui nostri social e sul nostro sito ufficiale troverete tutte le informazioni relative alle tessere per il prossimo campionato e tutte le iniziative ad esso collegate”.

Giorgia Aprile

Addetto Stampa Ssd Brindisi