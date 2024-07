Claudio Tangorre e Raffaele Natuzzi sono due giocatori del Brindisi FC. Tangorre, difensore classe 2003, originario di Gioia del Colle, mossi i primi passi nel Football Academy Gioia, è cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, con cui ha vinto un campionato Primavera nel 2021. Le ultime due stagioni nelle file dell’US Bitonto Calcio. Anche Natuzzi è un difensore: classe 2005, in arrivo dal settore giovanile del Bari, lo scorso anno in forza alla formazione Primavera allenata da Federico Giampaolo e anche nell’orbita della prima squadra in serie B.

“Qui. Dove nasce la mia passione”. Parte la campagna abbonamenti al campionato del Brindisi FC. Da oggi sono i tifosi a diventare protagonisti. Ci aspettiamo una grande risposta perché il Brindisi ha bisogno, ora più che mai, di sentire vicino il suo pubblico.

Dove acquistare l’abbonamento

Dalle ore 16 di oggi, 30 luglio, al 2 agosto presso il negozio “Soccorso Bollette” in via Appia 310 (ore 9-13 e 15.30-19); a partire dal 5 agosto allo Stadio comunale “Franco Fanuzzi” presso gli uffici della società (lunedì-venerdì: ore 9.30-13 e 15.30-19 – sabato: ore 9-12). Priorità ai vecchi abbonati che fino a giovedì 1 agosto potranno esercitare il diritto di prelazione con la conferma del posto, previa esibizione della tessera della scorsa stagione. A partire da venerdì 2 agosto spazio ai nuovi abbonati.

I prezzi

Gli abbonamenti comprendono l’accesso a 16 partite casalinghe di campionato. I prezzi:

Tribuna Poltronissime Gold: 1.000,00

Tribuna Poltronissime Silver: 500,00

Tribuna Centrale: 300,00

Tribuna Centrale Ridotto: 200,00

Tribuna Laterale: 230,00

Tribuna Laterale Ridotto: 180,00

Gradinata: 180,00

Gradinata Ridotto: 110,00

Curva Sud: 90,00

Curva Sud Ridotto: 70,00

Agevolazioni e gratuità

Riduzioni sul prezzo degli abbonamenti per le persone con disabilità tra il 50% e il 67%, le donne, gli over 70 e i ragazzi under 16. Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni e nei casi di invalidità superiore al 67%. I prezzi sono inclusivi dei diritti di prevendita.

Vantaggi per gli abbonati Poltronissime

Gli abbonati Poltronissime hanno diritto a benefit esclusivi: gadget del Brindisi FC, zaino personalizzato, maglia ufficiale del club e accesso all’area hospitality.

Ufficio stampa Brindisi FC