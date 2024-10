BRINDISI FC, RISOLUZIONE CONSENSUALE PER I GIOCATORI RIEFOLO E COLLOCOLO

Il Brindisi FC comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale dei contratti di Giovanni Riefolo e Michele Collocolo. Il club ringrazia i giocatori per l’impegno espresso durante l’esperienza con i colori biancazzurri e augura le migliori soddisfazioni personali per il proseguimento delle rispettive carriere.

Ufficio stampa Brindisi FC