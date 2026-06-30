Sarà presentato lunedì 6 luglio il nuovo progetto di riconversione industriale destinato a segnare una svolta per il sito produttivo di Brindisi. Nello stabilimento Versalis di via Enrico Fermi si terrà infatti l’evento “L’Industria a Brindisi si trasforma: nasce il polo produttivo delle batterie”, durante il quale è prevista la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo impianto.
L’iniziativa prenderà il via alle 10.40 con l’accredito dei partecipanti e un aperitivo di benvenuto. Entro le 11 è previsto l’accesso al sito industriale per assistere alla cerimonia.
Alle 12, nella Sala dei Venti dello stabilimento, si aprirà la parte istituzionale dell’evento con i saluti di Claudia Prati, responsabile dello stabilimento di Brindisi, del sindaco Giuseppe Marchionna, del commissario straordinario per la reindustrializzazione di Brindisi Luigi Carnevale, del prefetto Guido Aprea e del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.
Seguiranno gli interventi dell’amministratore delegato di Seri Industrial, Vittorio Civitillo, del direttore Trasformazione Industriale di Eni, Giuseppe Ricci, e le conclusioni affidate al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
L’appuntamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di reindustrializzazione del polo chimico brindisino e nell’avvio del progetto che punta a trasformare il sito Versalis in un nuovo hub produttivo dedicato alle batterie, uno degli investimenti più attesi per il futuro industriale del territorio.