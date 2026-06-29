Giovedì 2 luglio, a partire dalle ore 17,30, Piazza della Vittoria a Brindisi si trasformerà in una grande laboratorio a cielo aperto per riscoprire il piacere dl gioco inteso come strumento di aggregazione e inclusione, di condivisione e di festa.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2026, istituita dalle Nazioni Unite a partire dal 2001 per commemorare l’approvazione della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di persone costrette a fuggire da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. E’ un momento per riconoscere la loro forza, la loro resilienza e il loro diritto fondamentale a cercare sicurezza e protezione.

La Giornata del 2 luglio a Brindisi è organizzata dal SAI di Brindisi (Sistema Accoglienza e Integrazione) gestito da Arci Brindisi (Capofila), Coop. Soc. Consorzio Hera e Coop. Soc. Solidarietà e Rinnovamento e il cui ente titolare è il Consorzio Sociale BR1 (Brindisi-San Vito dei Normanni).

“In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato del 2026 – dichiara il coordinatore del SAI di Brindisi Marcello Ostuni – abbiamo proposto un’iniziativa di festa in cui avremo l’occasione di presentare, attraverso interventi e testimonianza delle persone accolte, il Progetto SAI della città di Brindisi. L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere i rifugiati e la comunità nell’ottica dell’inclusione e dell’accoglienza, sia attraverso un momento di confronto sia con tutta una serie di giochi che animeranno la piazza dal pomeriggio alla sera”.

Il momento ludico è affidato al musicista e compositore Mirko Lodedo dell’associazione Casarmonica, che vestirà i panni del Capo banditore per dare avvio ai giochi.

Questo nel dettaglio il programma della giornata.

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 – Giochi di strada: La trottola, Il salto alla Corda, La pista delle Biglie, La campana, La cuccagna dei Piccoli, ecc.

Ore 19.00 – Presentazione del SAI di Brindisi con interventi delle Istituzioni, degli enti gestori, dell’équipe multidisciplinare e degli ospiti del centro.

Ore 20.00 – Il Palio delle Scancette.

Ore 20.30 – Il Biliardone Umano.

Ore 21.30- Il Grande tiro alla Fune.