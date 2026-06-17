Di seguito riportiamo integralmente il documento sottoscritto dal Sindaco e assessori, nonché dal Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri dei partiti e movimenti di maggioranza che governano il Comune di Brindisi, in accordo con le rispettive segreterie cittadine.

La presenza nel Consiglio comunale di Brindisi del gruppo di “Futuro Nazionale” induce a rendere pubblico ciò che era intuibile da diverse settimane e che ora ha necessità di essere stigmatizzato alla luce delle affermazioni programmatiche emerse nel corso dell’Assemblea costituente di “Futuro Nazionale”.

Il programma elettorale di questa Amministrazione, che ha riscosso i consensi, non trova rispondenza alcuna nelle linee enunciate da FN nel corso dell’Assemblea costituente. Questa è la strada tracciata e non vi possono essere deragliamenti.

La maggioranza che governa Brindisi è il risultato di una coalizione politica e programmatica, che vede al suo interno Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liste civiche, Lega e Pri. Essa basa le sue fondamenta su principi ispiratori, quali la transizione energetica, ambientale e digitale; la rigenerazione urbana, che guarda all’inclusione; l’accoglienza e la partecipazione; la sperimentazione degli spazi civici di prossimità dedicati alla partecipazione, alla coesione sociale e alla collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni.

Questa Amministrazione ha un rapporto proficuo col Governo nazionale e con l’Europa, attraverso un dialogo costante e costruttivo, proprio perché conscia dei problemi della sfida sottesa.

Il programma che stiamo attuando non esclude alcuno: riguarda chi rischia di perdere il lavoro, chi studia e va via perché l’offerta formativa va ridefinita, chi intende tornare a condizioni più favorevoli.

Queste è il nostro programma e su di esso abbiano ricevuto il consenso popolare.

Da queste premesse è evidente l’impossibilità politica di collaborare con formazioni che non solo non hanno ricevuto alcuna legittimazione elettorale, ma propongono tematiche che sono fuori dal percorso politico dell’Amministrazione.

Il presente documento è stato sottoscritto in accordo con le segreterie cittadine dei partiti

movimenti.