Il match di domenica 12 Settembre tra Brindisi FC e Virtus Matino, valido per il primo turno preliminare di Coppa Italia, si disputerà alle ore 20.00 presso lo Stadio “Fanuzzi”.

Sarà possibile acquistare i biglietti da questo pomeriggio presso la Sala Stampa del “Fanuzzi” e da domani, Venerdì 10 Settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 20, presso lo Store L’Aspirapolvere di Via Aldo Moro 127 a Brindisi, il centro BetItaly di Via Andrea Bafile, 37.

CURVA= 6 EURO;

GRADINATA= 9 EURO;

TRIBUNA LATERALE E CENTRALE= 11 EURO.

Ingresso Gratuito per i portatori di Handicap e per il loro accompagnatore;

Ingresso gratuito per gli U10 accompagnati da un adulto in possesso del biglietto.

La Federazione ha diramato i calendari del Girone H della Serie D. Di seguito il quadro completo: