Spettacoli sull’acqua, degustazioni di vino, attrazioni sportive, bancarelle lungo le principali vie del centro, musica dal vivo e movida fino a tarda notte. Il fine settimana di eventi a Brindisi ha richiamato migliaia di persone, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La kermesse vivrà oggi il suo momento culminante con le gare della motonautica, appuntamento più atteso del programma, dopo due serate caratterizzate da una partecipazione particolarmente numerosa nonostante il caldo intenso.

L’elevata affluenza ha consentito a cittadini e visitatori di vivere momenti di svago e socialità, ma ha comportato anche un notevole impegno sul fronte della pulizia urbana. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, gli operatori di Tecknoservice sono stati impegnati nella rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti di vario genere e nel ripristino del decoro delle strade interessate dagli eventi.

Una situazione prevista dalla società, che aveva predisposto un potenziamento delle squadre operative per le attività di raccolta dei rifiuti, spazzamento e lavaggio delle aree maggiormente interessate dalla manifestazione, così da restituire rapidamente la città in condizioni di piena pulizia.