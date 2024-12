Quello che sta emergendo in queste ore in merito alla gestione degli eventi legati alle manifestazioni natalizie consolida una serie di dubbi che vanno immediatamente chiariti dal Sindaco Marchionna.

Prima le polemiche e le accuse sostenute via social da parte degli organizzatori degli eventi in piazza Santa Teresa, su cui parrebbe sia stata autorizzata dal Sindaco, in maniera irrituale, un’area fieristica straordinaria e poi l’intervista rilasciata dall’ideatore di un importante evento con una tradizione pluridecennale come “I suoni della devozione” che pone degli interrogativi.

Infine ci sono le dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate da Claudio Niccoli coordinatore provinciale della Casa dei Moderati, movimento che peraltro esprime l’assessore teoricamente delegato anche agli eventi, il quale afferma che gli eventi sarebbero stati organizzati da alcuni consiglieri comunali e che quindi l’assessore si sarebbe disinteressato.

Le prerogative del Sindaco con delega alla cultura e dell’assessore Scioscioli, a detta di Niccoli esautorate da un gruppo di consiglieri, sarebbero la prova di una gestione del cartellone natalizio a dir poco anomala, che rischia di essere equivocata.

Non sarebbe tollerabile d’altronde che cospicue risorse pubbliche siano gestite con criteri che odorano di spartizione politica da parte di figure istituzionali che dovrebbero invece garantire funzioni di controllo sugli atti amministrativi anziché di gestione, rischiando di originare pericolose ingerenze.

Davanti a questi fatti e circostanze urge un definitivo chiarimento pubblico da parte dell’Amministrazione comunale, affinché si possano fugare dubbi e sospetti sulle modalità di assegnazione degli eventi natalizi.

Purtroppo rimane il rammarico che questi incomprensibili comportamenti rischiano di cancellare tradizionali eventi che hanno caratterizzato per diversi anni il Natale brindisino e che richiamavano tanti estimatori anche dalla provincia.

Partito Democratico, Alleanza Verdi/Sinistra-BBC, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Uguaglianza Cittadina, Movimento Regione Salento, Attiva Brindisi, componente di centrosinistra del Gruppo misto