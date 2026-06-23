In collaborazione con l’Associazione nazionale Setteottobre e l’Associazione Italia-Israele “Elisa Springher” di Lecce, il Centro Ebraico di Cultura Torah veZion di Brindisi presenta alla cittadinanza il volume “Lo Stato degli ebrei” (SeferOttobre, 2025, 128 pagine, ISBN 979-1223968307), alla presenza del traduttore Daniele Scalise e del Presidente dell’Associazione Setteottobre, Stefano Parisi.

L’evento, aperto al pubblico e patrocinato dalla Città di Brindisi, si svolgerà mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 17:00 presso la Sala conferenze dell’AdSPMAM di Brindisi.

A introdurre e presentare il volume saranno il prof. Furio Biagini (Università del Salento), presidente del Centro Ebraico di Cultura di Brindisi, la prof.ssa Giuliana Iurlano (Università del Salento) e il prof. Antonio Donno, presidente dell’Associazione Italia-Israele “Elisa Springher” di Lecce. La moderazione dell’incontro è affidata al giornalista Antonio Celeste.

L’iniziativa si avvale del contributo delle Cantine Leuci di Guagnano e di Confindustria Brindisi, in collaborazione con l’AdSPMAM. Mondadori Store di corso Garibaldi e il Lions Club Brindisi figurano tra i partner dell’evento.

Nel corso della serata il Centro Ebraico di Cultura donerà copie del volume agli istituti superiori di secondo grado di Brindisi e provincia. L’iniziativa è stata sostenuta anche dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, che ha richiamato l’importanza del tema nel quadro delle indicazioni ministeriali sulla Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo.

Il volume sarà inoltre disponibile per l’acquisto in loco.

All’ingresso della sala conferenze sarà allestita una mostra tematica, visitabile gratuitamente, curata dal Centro Ebraico di Cultura.

Scheda di presentazione

Il Centro Ebraico di Cultura Torah veZion

Il Centro Ebraico di Cultura Torah veZion di Brindisi promuove da anni iniziative dedicate alla conoscenza della cultura e del pensiero ebraico, con particolare attenzione alla storia e alle tradizioni legate al territorio.

Tra le attività recenti, la presentazione del volume “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo accademico e culturale.

Il libro: “Lo Stato degli ebrei”

Il volume ripropone l’opera di Theodor Herzl, Der Judenstaat (1896), con nuova traduzione a cura di Daniele Scalise. Il testo nasce nel contesto storico del processo Dreyfus, evento che segnò profondamente la riflessione dell’autore sulla condizione ebraica in Europa.

Da questa esperienza prese forma l’elaborazione del sionismo come progetto politico moderno, finalizzato alla costruzione di uno Stato ebraico. L’opera viene letta anche nella sua dimensione storica e ideologica, nel confronto con le trasformazioni politiche del Novecento.

Nella prefazione, Stefano Parisi evidenzia la complessità del pensiero herziano, tra elementi di liberalismo economico e sensibilità sociale, sottolineando la portata storica del progetto politico originario.

I relatori

Daniele Scalise

Giornalista e scrittore, ha lavorato per diverse testate nazionali. Autore di numerosi volumi, ha curato la nuova traduzione de Lo Stato degli ebrei per SeferOttobre.

Stefano Parisi

Manager e dirigente pubblico, già direttore generale di Confindustria e amministratore delegato di Fastweb. È presidente dell’Associazione Setteottobre.

Antonio Donno

Docente universitario in Storia delle relazioni internazionali, autore di numerosi studi sulla politica internazionale e sulla storia del Medio Oriente.

Giuliana Iurlano

Storica delle relazioni internazionali, già docente presso l’Università del Salento, si occupa di storia del sionismo e delle dinamiche internazionali contemporanee.

Furio Aharon Biagini

Studioso di storia dell’ebraismo e del Medio Oriente, si occupa di storia del movimento operaio ebraico e delle tradizioni religiose e culturali ebraiche.

La mostra

“Se lo vorrete, non sarà un sogno” è il titolo dell’esposizione allestita per l’occasione. Il percorso si articola in dieci pannelli dedicati alla figura di Theodor Herzl, al processo Dreyfus, alla nascita del sionismo e agli sviluppi storici e culturali del XX secolo.

La mostra propone un itinerario documentale attraverso immagini storiche, documenti, mappe e materiali iconografici relativi alle principali tappe del movimento sionista e alla storia del Novecento.