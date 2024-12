Sarà Brindisi, testa di ponte sin dall’antichità verso l’Oriente, a ospitare, dal 13 al 14 dicembre 2024 la XXXII Rassegna del Mare.

Promossa dall’Associazione ecologica scientifica Mareamico con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Regione Puglia (patrocinio del Presidente della Giunta Regionale concesso con Decreto n. 428 del 7/10/2024), Comune di Brindisi e Parlamentary Assembly of the Mediterranean Assemblee Parlementaire de la Mediterranee.

La XXXII Rassegna del Mare mira ad accendere un faro su: mare, pesca, servizi ecosistemici, pianificazione dello spazio marittimo, cambiamenti climatici, intrusione salina, turismo e portualità, sviluppo sostenibile delle aree marino-costiere, politica marittima integrata, biodiversità, green deal europeo, giacimenti archeologici marini ecc. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni (Unione Europea, Ministeri competenti ed enti locali) Mareamico organizza puntualmente ogni anno la Rassegna del Mare, che costituisce la punta di diamante delle attività dell’associazione ecologica scientifica diffusa su tutto il territorio nazionale.

Venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 17.00, dopo la registrazione dei partecipanti in concomitanza con la riunione del Comitato Scientifico di Mareamico, la Rassegna, entrerà nel vivo.

Sabato 14 dicembre a partire dalle 9.15 la Rassegna, scandita da tavole rotonde, sarà ufficialmente inaugurata nella splendida cornice di Palazzo Nervegna A dare il benvenuto sarà l’on. Roberto Tortoli (Presidente di Mareamico). Come da tradizione seguiranno i saluti e gli interventi istituzionali. Per questa data circostanza prenderanno la parola il dr. Giuseppe Marchionna (Sindaco di Brindisi), l’on. Mauro D’Attis (Deputato della Repubblica Italiana), il prof. Leonardo Damiani (Presidente del Comitato Scientifico Mareamico), il dr. Fabio Croccolo (Presidente Emerito III Sezione Consiglio Superiore LL. PP.) e il dr. Stefano Laporta (presidente ISPRA).

Esperti di diverse nazionalità ed esponenti del mondo politico, imprenditoriale e accademico si confronteranno nel corso dei workshop in programma, puntando il focus sulle problematiche che interessano la gestione e la valorizzazione delle risorse marine allo scopo di accendere un faro non solo sulle opportunità, ma anche su rischi e minacce derivanti da un errato sfruttamento della più grande risorsa del pianeta che oltre a garantire la vita è anche culla di civiltà, bacino di storia e di storie nonché scrigno di un patrimonio archeologico di inestimabile valore. Gli spunti emersi da relazioni e interventi dei partecipanti saranno illustrati e dibattuti in assemblee plenarie per essere, poi, elaborati dal Comitato Scientifico di Mareamico e compendiati in un report che suggerirà le possibili soluzioni da tenere in debita considerazione per le successive decisioni deliberative e operative.

In seno alla XXXI Rassegna del Mare, a partire dalle ore 10.00, è prevista la prima tavola rotonda dal titolo “Il mare fonte di vita, culla di storia e giacimento archeologico. Brindisi testa di ponte tra culture”. A coordinarla sarà la dott.ssa Lory Larva (Mareamico Puglia) che intavolerà un dialogo con il prof. Giacomo Carito (Presidente della Società di Storia Patria Brindisi); l’arch. Mario Cazzato (Società Storica di Terra d’Otranto); il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari, Giovanni Di Bella; il prof. Sebastiano Leo (Assessore Formazione e Lavoro Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia); il prof. Jean Pierre Lozato-Giotart (Universitè de la Sorbonne Paris); l’arch. Emilia Mannozzi (Direttore del Polo Biblio Museale di Brindisi); il dr Jean Louis Moretti (Capo Dipartimento Turismo Corsica). Concluderà l’on. Roberto Tortoli (presidente di Mareamico).

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno a partire dalle 15.00 con la seconda tavola rotonda dal titolo “Interazione Acqua Dolce e Acqua Salata”. A relazionare le prof.sse Angela Balacco e Angela Barbanente del Politecnico di Bari; il prof. Lucio Valerio Barbera (Sapienza, Università di Roma – Cattedra Unesco – Susteinable Urban Quality and Urban Culture, Notably in Africa; il dr. Fabio Croccolo (Consiglio Superiore LL.PP. – Comitato Scientifico Mareamico); la prof.ssa Anna Del Monaco (Sapienza, Università di Roma – Cattedra Unesco; il prof. Marco Mancini del Politecnico di Milano; il prof. Piergiorgio Manciola (Università di Perugia); l’Ammiraglio di Divisione Capo Dipartimento Politiche del Mare, Pierpaolo Ribuffo; il prof. Giuseppe R. Tomasicchio dell’Università del Salento. A moderare il dibattito il prof. Lucio Ubertini (Sapienza, Università di Roma – Comitato Scientifico Mareamico) e a trarre le conclusioni il prof. Leonardo Damiani (Politecnico di Bari – Presidente Comitato Scientifico Mareamico).

Sono stati invitati a partecipare Rappresentanti Istituzionali e della cultura ai più alti livelli sia nazionali che internazionali in prospettiva di tutelare il mare, quale risorsa strategica per il Paese, e le sue preziose risorse tra sfide e opportunità sullo sfondo del capoluogo messapico.