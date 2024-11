Si arresta la striscia vincente di due vittorie consecutive per la Valtur Brindisi, sconfitta al PalaLido Allianz Cloud di Milano con il punteggio finale di 74-63. Un match condizionato dalle assenze, numerose in casa biancoazzurra dai lungodegenti Ogden e Vildera a cui si aggiunge nelle ultime ore De Vico fermato da un fastidio al ginocchio, e dalle percentuali basse al tiro a dispetto delle ultime prestazioni offensive di ottimo livello.

Calzavara-Allen-Fantoma-Almeida-Del Cadia il quintetto iniziale ridisegnato da coach Piero Bucchi. I primi punti sono a firma di Fantoma, subito pronto dopo alcune partite in cui non era stato chiamato in causa a partita in corso (3-9 dopo quattro minuti di gioco). L’ottima partenza dei biancoazzurri si traduce nel vantaggio a fine primo quarto sul 11-16. La seconda frazione si apre con diverse palle perse per la Valtur che ha il merito di continuare a concedere poco o nulla in difesa agli avversari nei primi quattro minuti toccando così la doppia cifra di vantaggio sul 13-23 sfruttando il duo Laquintana-Ndzie. Si scuotono i padroni di casa che piazzano un parziale di 10-0 nei tre minuti successivi a riportare in parità l’incontro. L’Urania mette la freccia a fine secondo quarto e rientra negli spogliatoi in testa con lo score di 30-26. Continua a spingere sul piede dell’acceleratore Milano all’allungo sul +8 mentre Almeida commette il terzo fallo personale al minuto 22’. Lo stesso giocatore capoverdiano rimane in campo ed è protagonista assieme a Calzavara del break brindisino per riportare i suoi ad un solo punto di distanza (40-39 al 24’). Si mette in proprio Gentile con 6 punti di fila a ricacciare indietro i tentativi della Valtur che deve fare a meno di Almeida gravato di quattro falli al 26’. I tiratori milanesi prendono fiducia al tiro e inanellano una serie di triple decisive per l’allungo fino al +13 a fine terzo periodo (60-47). Il blackout non si arresta in casa biancoazzurra, in chiara ed evidente difficoltà sui due lati del campo e Milano tocca il massimo vantaggio di +19 esaltando le qualità dei suoi esterni. Almeida prova a scuotere i suoi ma il divario da colmare rimane sopra la doppia cifra e troppo ampio da colmare.

Prossimo turno di campionato, lunedì sera 18 novembre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia contro Piacenza. Biglietti in vendita a partire da €10, promozione abbonati attiva per n.2 tickets aggiuntivi al prezzo ridotto di €5.

IL TABELLINO

WEGREENIT URANIA MILANO-VALTUR BRINDISI: 74-63 (11-16, 30-26, 60-47, 74-63)

WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi ne, Gentile 15 (7/15, 7 r.), Potts 6 (2/4, 0/6, 7 r.), Leggio 3 (0/1, 1/3, 3 r.), Cesana 12 (4/7 da tre, 2 r.), Pagani (2 r.), Amato 7 (2/2, 1/9, 3 r.), Maspero 10 (3/5 da tre, 3 r.), Cavallero 13 (2/2, 2/4) Udanoh 8 (4/7, 10 r.), Solimeno ne, Della Monica ne. Coach: Cardani.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 2 (1/6, 3 r.), Arletti 6 (1/4, 0/1, 4 r.), Del Cadia 5 (1/3, 1/1, 4 r.), Fantoma 8 (4/4, 0/2, 2 r.), Radonjic 3 (1/4 da tre), Calzavara 8 (0/6, 2/4, 3 r.), Allen 6 (2/9, 1/5, 2 r.), Ndzie 6 (3/4, 10 r.) Ameida 17 (4/6, 2/6, 7 r.). Coach: Bucchi.



ARBITRI: Miniati – Pecorella – Tarascio.

NOTE – Tiri liberi: Milano 7/14, Brindisi 10/14. Perc. tiro: Milano 28/65 (11/34 da tre, ro 8, rd 32), Brindisi 23/65 (7/23 da tre, ro 11, rd 30).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it