Avevamo puntato molto sul recupero del Capannone Montecatini , come dimostrazione che luoghi storici, importanti si devono e possono recuperare.

Tra il 2021 e 2022 molti sono stati i concerti ed eventi importanti realizzati.

Dai Morcheeba a Max Gazze’ a Carmen Consoli, da Daniele Silvestri a Drusilla all’orchestra Sinfonica della RAI.

Ora l’incuria e degrado. E l’Autorita’ di Sistema Portuale che ha il bene in concessione cosa dice?

Ed il comune in ritardo nella realizzazione del progetto Smart Port City con il quale abbiamo ottenuto ben 12 milioni di euro per realizzare interventi anche sul Capannone Montecatini che passerà allo stesso Comune .

Ma oggi il Cinzella va a Taranto, mentre qui a Brindisi anziché gli eventi va in scena lo psicodramma della crisi: Togli quell’assessore e metti a me.

Tutta colpa di Rossi non l’ha ancora detto nessuno?



Riccardo Rossi