La tredicesima giornata di regular season Serie A2 propone il match tra la Valtur Brindisi e la Carpegna Prosciutto Pesaro, una sfida ricca di fascino e tradizione tra le due squadre che si affrontano per la 46esima occasione nella loro storia, con i marchigiani avanti 25-20 nel computo totale ma in leggero svantaggio in trasferta per uno score di undici vittorie e dodici sconfitte.

Nelle ultime dodici partite disputate ci sono state ben undici vittorie delle squadre in trasferta, l’unico successo della squadra di casa risale alla stagione 2019/20 quando Brindisi vinse con il punteggio di 108-99.

La Carpegna Prosciutto Pesaro è reduce infatti da una striscia positiva aperta di quattro vittorie consecutive al PalaPentassuglia di Brindisi: 19/12/2020 – 12° giornata LBA (81-92); 26/12/2021 – 13° giornata LBA (89-91); 20/11/2022 – 7° giornata LBA (74-102); 14/10/2023 – 3° giornata LBA (68-81).

Ex della partita Eric Lombardi, la scorsa stagione in biancoazzurro in Lega A con ventisei presenze alla media di 12.8 minuti a partita e sei presenze in Europa tra il QR Basketball Champions League e la prima fase di Europe Cup.

Palla a due in programma domenica 24 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €19 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Giovanni Vildera: “Sono molto contento di essere tornato in campo, ho bisogno come è naturale che sia di un periodo di rodaggio ma mi sono preparato bene e sento di essere pronto. Purtroppo non siamo ancora al completo e non possiamo esprimere tutto il nostro potenziale ma abbiamo fatto passi in avanti conquistando vittorie importanti nell’ultimo periodo. Affronteremo una squadra costruita per vincere che ha avuto un inizio difficile quanto il nostro, pur per motivi differenti. Dovremo dare tutto e rimanere concentrati sull’obiettivo e il piano partita. Vogliamo fare una bella prestazione in casa per i nostri tifosi e per noi stessi in primis”.



Il match Brindisi-Pesaro sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

