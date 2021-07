Sarà incentrato sulla videodanza il quarto appuntamento di “Incontro con l’autore”, vera e propria vetrina della seconda edizione del “Brindisi Performing Art”, festival di arti performative di inclusione sociale (danza, teatro, musica, street art e laboratori): lunedì 12 luglio 2021, alle ore 18.30, in streaming sulle pagine Facebook di “Brindisi Performing Art Festival”, Marcello Biscosi – speaker di Ciccio Riccio – incontrerà Ariadne Mikou, Elisa Frasson, Valentina Moar e Vito Alfarano.

Si parlerà in particolare della prima edizione del “Brindisi Dance Film Festival”, una rassegna di videodanza con tematiche sociali che presenterà “film danza” di filmaker e coreografi internazionali e che è uno degli appuntamenti più attesi del “Brindisi Performing Arts Festival”.

Sono tre le sezioni del “Brindisi Dance Film Festival” che verranno illustrate nel corso dell’incontro con gli autori: Valentina Moar è la direttrice artistica di “Dance on screen Film Festival” di Graz (Austria), Ariadne Mikou ed Elisa Frasson di [Set.Mefree] Dance Movement on screen, e Vito Alfarano della AlphaZtl, compagnia d’arte dinamica.

Il “Brindisi Dance Film Festival”, con la direzione artistica di Vito Alfarano, è in programma lunedì 9 agosto 2021, alle ore 21, presso il piazzale Catene (nei pressi del Monumento al Marinaio).

Programma di Valentina Moar / Dance On Screen Film Festival

You Will Fall Again di Alex Pachón, 6’22”

Programma di Ariadne Mikou ed Elisa Frasson / [SET.mefree] Dance and Movement on Screen

Pioppo di San Basilio di Anja Dimitrijević & Laura Santini, 6’50”

Programma di Vito Alfarano / AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica

Milfshake di Vito Alfarano, 9’15”

Belle du Seigneur di Elia Lopez & Hervè, 1’58”

UnLoveMe di Vito Alfarano, 33’09”

Chiunque può sostenere il “Brindisi Performing Arts Festival” effettuando donazioni a questo indirizzo: https://bit.ly/3wM7nPG

I fondi saranno utilizzati per coprire una parte delle spese necessarie per realizzare il festival: allestimenti area del festival e logistica, service audio e luci, servizi di sanificazione e pulizia, promozione, trasporti ospiti.

Per approfondimenti sul “Brindisi Dance Film Festival”

https://www.brindisiperformingarts.com/it/programma-spettacoli/bpa/brindisi-dance-film-festival

Teaser: https://vimeo.com/563441648

mail: brindisiperformingarts@alphaztl.com

https://www.alphaztl.com/it/

IG: https://www.instagram.com/brindisiperformingarts/

FB: https://www.facebook.com/brindisiperformingarts