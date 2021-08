Dopo un prologo straordinario, culminato nell’opera di street art commissionata a Mr. Wany nel sottopasso di via Appia, arricchito da nove “Incontri con l’autore” e da una serie di laboratori, la seconda edizione del “Brindisi Performing Arts Festival” entra nel vivo con il suo ricco cartellone di spettacoli, in programma tra l’altro nel piazzale Catene di Brindisi (una vera e propria inaugurazione quale luogo di eventi per il parco che si affaccia sulla banchina nei pressi del Monumento al Marinaio), in piazza Orsini del Balzo a Mesagne e all’interno della Casa circondariale di via Appia.

Il “Brindisi Performing Arts Festival” è organizzato da AlphaZTL, con la direzione artistica di Vito Alfarano.

Si comincia venerdì 6 agosto con tre appuntamenti: alle 10.30 del mattino apertura dedicata ai bambini, negli impianti sportivi Asd Cedas Avio, con lo spettacolo di burattini e musica “Betta Caretta & gli amici della macchia”, messo in scena da Paola Giglio. Alle 14.30, nella casa circondariale di Brindisi, gli Psycodrummers, 11 percussionisti professionisti di Rovigo che suonano su materiale di riciclo, si esibiranno per 150 detenuti. Lo stesso gruppo alle ore 18 terrà un workshop di percussioni per professionisti e semiprofessionisti nel parco del Tommaseo.

Un workshop aprirà anche la giornata di sabato 7 agosto: alle 9.30, presso il Nuovo Teatro Verdi, lezioni di danza aerea per un massimo di dieci persone diversamente abili tenuto da Elisa Barucchieri e ResExtensa Dance Company. Alle 21 si accenderanno i riflettori in piazzale Catene con lo spettacolo di percussioni degli Psycodrummers e di danza aerea di Elisa Barucchieri e ResExtensa Dance Company.

Un appuntamento molto atteso domenica 8 agosto, alle ore 21, in piazzale Catene con la rappresentazione teatrale “Il giovane criminale”, di e con Salvatore Striano. Uno spettacolo che verrà replicato il giorno successivo, alle 10.30, per i detenuti del carcere di Brindisi. Lunedì 9 agosto, alle ore 21, in piazzale Catene, “Brindisi Dance Film Festival”, Festival di videodanza con tematiche sociali e tre sezioni di film danza di autori internazionali curate in collaborazione con Valentina Moar, direttrice artistica di Dance On Screen Film Festival di Graz (Austria), Ariadne Mikou ed Elisa Frasson di [SET.mefree] Dance and Movement on Screen e Vito Alfarano della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Due spettacoli in cartellone martedì 10 agosto: il primo, alle 10.30 nel carcere, è “Stoc ddò, io sto qua”, con Sara Bevilacqua. La sera, alle 21, in piazzale Catene, spazio alla danza con “Cenerentola, una storia italiana”, con la compagnia “Fabula Saltica”.

Ancora due spettacoli in programma mercoledì 11 agosto, sempre nell’alternanza “dentro-fuori”: il primo alle ore 10.30 in carcere, con “Ballades”, performance di danza contemporanea ispirato ad un’opera del Maestro Ettore Scola e al suo Ballando Ballando, rappresentata dalla compagnia “Fabula Saltica” che lo replicherà poi la sera alle ore 21 a Mesagne in piazza Orsini del Balzo.

Giovedì 12 agosto un solo spettacolo in cartellone: alle 10.30 “Signorina Demodè”, teatrodanza con Valentina Elia per i detenuti del carcere di Brindisi.

La rassegna sarò chiusa martedì 17 agosto alle ore 21, a Mesagne, in piazza Orsini del Balzo, dallo spettacolo di danza e teatrodanza “Perfect illusion” della compagnia AlphaZtl e “Remember my (lost) family” di Cornelia, per la regia e le coreografie di Nicolas Grimaldi Capitello.

Il BRINDISI PERFORMING ARTS è patrocinato dalla Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi e dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziato in parte dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, dalla Regione Puglia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, dal Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere e dal Comune di Brindisi e Mesagne.

Chiunque può sostenere il festival con una donazione su www.eppela.com

Qui il teaser del programma del BPA https://www.youtube.com/watch?v=Fmn_sbN-n2k

Qui il link per scaricare il programma completo

https://www.alphaztl.com/allegati/bpa-brochure-2021.pdf

Per maggiori informazioni:

www.brindisiperformingarts.com

https://www.facebook.com/brindisiperformingarts

https://www.instagram.com/brindisiperformingarts/

www.eventibrindisi.com