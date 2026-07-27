Giornata ricca di novità in casa Brindisi FC, tra il primo allenamento congiunto della preparazione estiva e due importanti comunicazioni che riguardano l’organico e la struttura organizzativa del club.

Sul campo, i biancazzurri hanno sostenuto alla Cittadella dello Sport di Viggiano il primo test precampionato contro la SC Paternicum, formazione che milita nel campionato di Eccellenza Basilicata. L’allenamento congiunto ha rappresentato un banco di prova utile per mister Roberto Taurino e il suo staff, chiamati a verificare il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro e lo stato di crescita della squadra.

Nei due tempi da 35 minuti, il tecnico ha dato spazio a tutti gli effettivi a disposizione, raccogliendo indicazioni positive. Pur trattandosi di una semplice verifica estiva, il Brindisi ha evidenziato intensità, organizzazione, concretezza in fase offensiva e solidità difensiva, riuscendo a realizzare diverse reti senza subirne, mantenendo così la porta inviolata.

La preparazione proseguirà domani mattina con una nuova seduta di allenamento, in programma alle ore 9.

Sul fronte del mercato, il club ha ufficializzato l’arrivo del portiere Andrea Giardino, classe 2008, acquisito a titolo temporaneo dalla Scafatese. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, è considerato un profilo di prospettiva che andrà a rinforzare il reparto degli estremi difensori a disposizione di Taurino, nel segno della politica societaria orientata alla valorizzazione dei giovani di qualità.

Novità anche nell’organigramma del Brindisi FC, che ha confermato Alessandro De Luca nel ruolo di Responsabile Eventi Gara per la stagione sportiva 2026/2027. Figura ormai consolidata nell’organizzazione delle partite interne, De Luca continuerà a coordinare tutte le attività legate al match day, garantendo continuità, competenza e professionalità nell’organizzazione degli eventi sportivi del club.