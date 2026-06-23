Prosegue il percorso della Lendinusiana, salotto artistico e letterario ideato e condotto dal regista Federico Rizzo nello storico Stefanelli Cocktail Bar, nel cuore di Lendinuso (Torchiarolo, BR), con l’obiettivo di riflettere più in profondità sul nostro presente e offrire nuovi stimoli a un territorio ricco di storia e potenzialità.

Il sesto appuntamento della rassegna sarà dedicato alla presentazione di “Izza Papa – Storie e meraviglie del centro storico di Brindisi”, il nuovo libro dello scrittore e speaker radiofonico di Ciccio Riccio Marco Greco.

L’incontro, in programma venerdì 26 giugno alle ore 19.30, offrirà al pubblico un viaggio emotivo e narrativo tra vicoli, scorci e atmosfere di uno degli angoli più suggestivi della città, osservato con lo sguardo dell’adolescenza. Un racconto capace di restituire ricordi, emozioni e dettagli di una Brindisi autentica e spesso nascosta.

Ad accompagnare Marco Greco saranno alcuni protagonisti della scena culturale brindisina che, con i loro contributi, hanno impreziosito le pagine del volume. Interverranno Vincenzo Assante (voce e chitarra), Giovanni De Leonardis (chitarra), Giovanni Membola e Mimmo Tardio.

L’appuntamento si annuncia come un momento di condivisione tra parole, musica e memoria, nel segno di una città che continua a raccontarsi attraverso le storie dei suoi luoghi e dei suoi protagonisti.