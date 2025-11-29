Importante operazione della Guardia di Finanza di Brindisi nel contrasto alla produzione illegale di tabacchi lavorati. I militari del Comando Provinciale hanno individuato e sequestrato, nel territorio brindisino, un vero e proprio opificio industriale destinato alla produzione di sigarette di contrabbando.

Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute 11 tonnellate e 700 chili di sigarette già confezionate, 4 tonnellate e 200 chili di tabacco trinciato e 36 bancali di materiali e precursori per la lavorazione: filtri, cartine, pacchetti con marchio contraffatto e scatole per il confezionamento. I finanzieri hanno inoltre sequestrato 8 macchinari industriali, già organizzati in linea di produzione.

All’interno della struttura, dall’esterno apparentemente abbandonata, sono stati trovati 10 cittadini stranieri impegnati nelle varie fasi della lavorazione e costretti a vivere in alloggi di fortuna in condizioni precarie.

L’indagine trae origine dal sequestro di oltre una tonnellata di sigarette effettuato il mese scorso in Puglia. Secondo le stime della Guardia di Finanza, il materiale sequestrato avrebbe generato, se immesso sul mercato, un mancato introito per l’Erario di circa 3 milioni di euro tra accise e IVA. La capacità produttiva dell’impianto e il numero degli addetti lasciano ipotizzare un potenziale danno annuo alle casse dello Stato e dell’Unione europea di circa 80 milioni di euro.

L’operazione è stata denominata “Jaddico”, in memoria del Vicebrigadiere Alberto De Falco e del Finanziere Scelto Antonio Sottile, deceduti in servizio il 23 febbraio 2000 in contrada Jaddico mentre tentavano di arrestare un convoglio di contrabbandieri.

La Guardia di Finanza evidenzia che questo intervento conferma la costante attenzione nel contrasto al contrabbando di sigarette, fenomeno che in Puglia ha avuto un peso criminale rilevante e che continua a essere oggetto di monitoraggio e repressione.