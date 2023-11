Brindisi quest’anno vivrà un Natale decisamente sotto tono non solo per colpa di una crisi dilagante. L’Amministrazione Comunale, infatti, ad oggi non ha la più pallida idea di come offrire un minimo di decoro urbano durante un periodo così importante come quello natalizio.

Dalle casse comunali è assai difficile prelevare un centesimo, a dimostrazione del fatto che l’Assessorato competente non è riuscito a fare un minimo di programmazione, tanto da arrivare a fine anno senza risorse.

Adesso – decisamente fuori tempo massimo – stanno tentando di coinvolgere i privati, ma è sin troppo chiaro che si potrà fare ben poco. Il tutto, mentre nella vicina Mesagne, così come a Fasano ed in altri comuni, le luminarie sono già state installate e tra un po’ saranno accese per creare un clima di festa.

Visto che l’Assessore Loiacono ha dimostrato di non saper individuare una soluzione al problema, se ne occupi direttamente il Sindaco e magari prima che sia davvero troppo tardi.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali di Brindisi