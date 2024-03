Cocente delusione per la sconfitta interna della Happy Casa Brindisi, incappata in una serata decisamente no a dispetto di ultimo periodo estremamente positivo. A vincere al PalaPentassuglia è la Dinamo Sassari, pienamente in partita sin dalla palla a due e meritatamente al successo grazie a un match condotto per larghi tratti dei quaranta minuti.

L’inizio è appannaggio subito degli ospiti con un break di 0-10 ispirato dalle due triple di Tyree. Brindisi si scuote e mette anche la freccia del sorpasso trovando punti ed energia da uno scatenato Sneed, autore di 25 punti a fine match con 6 rimbalzi, 4 recuperi e una valutazione totale pari a 34. La squadra biancoazzurra sembra trovare il bandolo della matassa nei primi cinque minuti del terzo quarto, spingendo fino al 45-42 al 25’ ma nel momento più difficile Sassari emerge con una grande prestazione complessiva. Il controbreak di 14-4 è solo l’inizio degli ultimi quindici minuti dominati, raggiungendo nettamente la doppia cifra di vantaggio. La Happy Casa subisce il colpo, soffre la pressione e abbassa malamente le sue percentuali al tiro. Sassari punta forte sull’asse play-pivot Jefferson-Diop e conquista la meritata vittoria condannando Brindisi ad una sconfitta molto amara in vista del finale di stagione.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 70-76 (16-17, 30-35, 49-55, 70-76)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 5 (1/2, 1/7, 2 r.), Laquintana 5 (1/2, 1/2, 3 r.), Sneed 25 (6/7, 2/5, 6 r.), Laszewski 9 (2/5, 1/4, 4 r.), Smith 2 (1/2, 3 r.), Riismaa (0/2 da tre, 1 r.), Lombardi (0/1, 0/1, 1 r.), Bartley 12 (4/5, 1/6), Bayehe (0/4, 3 r.), Washington 12 (4/5, 1/2, 2 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Cappelletti 16 (3/5, 2/4, 2 r.), Treier (2 r.), Tyree 9 (0/1, 3/3, 2 r.), Kruslin 2 (1/1, 0/1, 4 r.), Gentile (0/2 da tre, 3 r.), Diop 14 (5/6, 0/1, 5 r.), Mckinnie 9 (4/4, 0/2, 4 r.), Jefferson 15 (2/4, 2/5, 1 r.), Charalampopoulos 5 (1/1, 1/2, 4 r.), Gandini ne, Raspino ne. All.: Markovic.

ARBITRI: Begnis – Galasso – Patti.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 11/14, Sassari 14/16. Perc. tiro: Brindisi 26/62 (7/29 da tre, ro 9, rd 17), Sassari 27/47 (8/29 da tre, ro 3, rd 28).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi