Cinque vittorie consecutive per la Valtur Brindisi che completa la missione e batte anche Torino al termine di un match spigoloso e combattuto per tutto l’arco dei quaranta minuti. Equilibrio che regna sovrano fino ai secondi finali di partita, quando Brown realizza i canestri decisivi e la difesa brindisina riesce ad avere la meglio sui tiratori ospiti. MVP e top scorer del match Isiah Brown autore di 23 punti, 6 rimbalzi e 3 assist per una valutazione pari a 24.

Quintetto biancoazzurro iniziale formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Vildera ma l’inizio di partita è contrassegnato da percentuali molto basse al tiro in virtù di un solo canestro dal campo realizzato per Brindisi nei primi quattro minuti. Torino prende coraggio e costruisce un vantaggio di due possessi pieni mentre la Valtur trae beneficio dagli ingressi di Laquintana e Del Cadia impattando il primo quarto a quota 17. Si accende il tiratore Montano a segno con tre triple di fila per Torino, risponde a dovere Brown per la Valtur (30-30 al 15’). L’equilibrio regna sovrano ancora una volta fino a metà partita sul punteggio di 40-40. Arletti commette il terzo fallo personale al 25’, costringendo coach Bucchi a richiamarlo in panchina e dare spazio a Radonjic nel ruolo di ala piccola. Brindisi si appoggia sulla solidità di Vildera, molto presente sotto canestro e unico in doppia cifra a tabellino tra i suoi al 27’ (52-52). I canestri di Brown e Laquintana portano la Valtur in vantaggio di 4 punti a dieci minuti dalla fine (62-58 al 30’).

I padroni di casa aumentano l’intensità difensiva e traggono beneficio dalle azioni uno contro uno di Brown (69-67 al 37’). La partita si decide nelle azioni principali dei minuti finali: Calzavara e Taylor si scambiano triple nei momenti clou, Torino recupera cinque lunghezze di svantaggio ma Brown sigla il +2 in penetrazione al ferro a 35” dalla fine. In uscita dal timeout Montano non prende il ferro nel tentativo dalla lunga distanza, Brown non sbaglia dalla lunetta regalando due possessi di vantaggio ai suoi e la vittoria finale tra gli applausi del PalaPentassuglia.

Prossimo turno infrasettimanale mercoledì 19 febbraio alle ore 21:00 sul campo della Libertas Livorno, in diretta esclusiva in chiaro su RaiSport HD.

VALTUR BRINDISI-REALE MUTUA TORINO: 78-74 (17-17, 40-40, 62-58, 78-74)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 7 (1/4, 1/3, 2 r.), Brown 23 (7/12, 1/5, 6 r.), Arletti 7 (3/5, 4 r.), Del Cadia 6 (2/2, 2 r.), Vildera 13 (5/5, 2 r.), Fantoma 2 (1/1), Radonjic 3 (1/4 da tre, 4 r.), Calzavara 10 (1/6, 2/4, 2 r.), Ogden 7 (1/4, 1/2, 9 r.), De Vico ne, Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

REALE MUTUA TORINO: Ladurner 8 (3/3, 9 r.), Ajayi 15 (6/15, 0/1, 3 r.), Schina 12 (2/4, 2/5, 4 r.), Gallo 2 (1/1), Severini (0/3 da tre, 5 r.), Taylor 16 (3/9, 3/7, 7 r.), Montano 16 (2/3, 3/6, 2 r.), Seck 2 (1/1, 1 r.), Landi 3 (1/1 da tre, 2 r.), Ghirlanda. Coach: Moretti.

ARBITRI: Pellicani – Roiaz – Roca.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 18/22, Torino 11/19. Perc. tiro: Brindisi 27/57 (6/18 da tre, ro 8, rd 25), Torino 29/59 (9/23 da tre, ro 11, rd 24).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi