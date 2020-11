Entra nel vivo la sottoscrizione delle azioni speciali premium member, avviato due stagioni fa con il progetto ‘New Basket Brindisi Membership’, a cui hanno aderito oltre cinquecento persone tra tifosi, appassionati e partner biancoazzurri.

Nel corso di queste ore centinaia di messaggi, telefonate, commenti, condivisioni e reazioni hanno invaso i canali ufficiali Happy Casa Brindisi, per una squadra protagonista di una prima fase di stagione da record (societario di sette vittorie consecutive).

In tantissimi messaggi prevale la voglia comune di aiutare e supportare la NBB orfana del suo “partner” più importante: i suoi tifosi.

La società, tramite una lettera inviata dal presidente Marino ai tifosi e rilanciata in mattinata sui social, intende rilanciare ancor più le ambizioni puntellando il capitale sociale e creando le basi per un futuro più solido anche in vista di una prospettiva chiamata “New Arena”.

Non c’è limite alla sottoscrizione: chi ha già sottoscritto una quota ne può attivare un’altra o regalarla; chi non lo ha ancora fatto, può farlo in qualsiasi momento c/o il New Basket Store oppure tramite il nostro sito internet.

Bastano pochi click per attivare la sottoscrizione online. Qui di seguito il link: https://www.newbasketbrindisi.it/pre-membership/

Per info su attivazione e benefit consultare sempre il sito www.newbasketbrindisi.it e contattare il numero telefonico di riferimento: 392/9554379.

Diventa PARTNER, diventa MEMBER. #ForzaBrindisi

