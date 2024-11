Si è concluso con successo l’intervento dei Vigili del Fuoco iniziato venerdì scorso presso un deposito di stoccaggio rifiuti situato nella zona industriale di Brindisi. L’operazione, che ha richiesto giorni di intenso lavoro, è terminata con le ultime operazioni di bonifica dell’area.

Le squadre hanno affrontato una situazione complessa, caratterizzata dalla presenza di materiali infiammabili e difficoltà logistiche tipiche di un’area industriale.

Grazie al coordinamento efficace e all’impegno costante, è stato possibile mettere in sicurezza la zona e prevenire ulteriori rischi per la popolazione e l’ambiente circostante.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato ancora una vota tempestivo e professionale.

Rimangono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incidente che ha originato l’emergenza.