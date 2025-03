La Scuola primaria delle Suore Oblate di S. Antonio di Padova, ubicata nel quartiere Casale di Brindisi, organizza per Mercoledì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, un pomeriggio di giochi e divertimento tra papà e figli, dalle ore 16.30 presso il campo sportivo dell’Oratorio dei Salesiani di Brindisi.

A conclusione della giornata si disputerà una partita di calcio con tutti i papà presenti. Ospite d’eccezione il campione brindisino, Antonio Benarrivo, che si renderà disponibile per autografi e fotografie.

Terzino veloce e instancabile, Benarrivo si è affermato nel Parma come uno dei migliori nel suo ruolo, vincendo titoli e arrivando in Nazionale.

“La mia vita calcistica è stata un insieme di tasselli incastratisi nel modo giusto, al momento giusto”.

Giocatore generoso, di grandi capacità di corsa e resistenza, ambidestro e dotato di buona tecnica, Antonio Benarrivo nei 90 minuti andava su e giù per la fascia come un motorino inesauribile.

Piccolo di statura (un metro e 70 centimetri di altezza per 68 chilogrammi di peso forma) è stato per questo soprannominato ‘Pollicino’, come il protagonista della nota fiaba per bambini di Charles Perrault.

Sapeva rendersi prezioso sia in fase offensiva, fornendo cross ai compagni, sia in quella difensiva, grazie alla sua velocità che spesso gli permetteva di effettuare grandi recuperi sulle punte avversarie.

Grazie a queste qualità Benarrivo approda prima nel Parma, club con cui negli anni Novanta del secolo scorso vincerà 8 trofei, guadagnandosi negli ultimi anni l’appellativo di ‘Re di Coppe’, poi in Nazionale azzurra, con la quale nel 1994 sfiorerà il titolo mondiale, rivelandosi come uno dei giocatori dal rendimento più alto della squadra di Sacchi. È ancora oggi il giocatore più vincente e il recordman di presenze in Serie A del Parma.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento. I papà che volessero partecipare alla partita sono pregati di portare le scarpe adatte.