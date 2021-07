Lunedì 19 luglio 2021, ore 20:30 (alla porta 20:00) – Chiostro ex Convento San Paolo Eremita – Brindisi

LE COLONNE SONORE del cinema italiano

QUARTETTO SAVERIO MERCADANTE

pianoforte – Leo Binetti

sassofono baritono – Giampaolo Caldarola

clarinetto – Rocco Debernardis

percussioni – Marco Valerio

Un concerto straordinario, interamente dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema italiano, è in programma a Brindisi, lunedì 19 luglio alle ore 20:30, nel chiostro dell’ex Convento San Paolo Eremita (Piazza Dante 6).

L’evento, inserito nella stagione concertistica «BrindisiClassica», nasce dalla collaborazione dell’Associazione Musicale «Nino Rota» di Brindisi con l’Orchestra «Saverio Mercadante» di Altamura ed è un omaggio ai grandi compositori italiani che hanno impreziosito la «settima arte» con intramontabili capolavori musicali, fino a caratterizzare la stessa filmografia nei casi di nascita di stretti sodalizi artistici tra compositori e registi, come tra Herrmann e Hitchcock, Rota e Fellini, Morricone e Leone, Williams e Spielberg, Piovani e Benigni.

In scena il Quartetto «Saverio Mercadante», costituito da Rocco Debernardis al clarinetto, Giampaolo Caldarola al sassofono baritono, Marco Valerio alle percussioni e Leo Binetti al pianoforte, tutti musicisti di assoluta professionalità e con rilevanti esperienze concertistiche.

In scaletta tante colonne sonore tra le più amate dal pubblico, da «La vita è bella» a «Nuovo Cinema Paradiso», da «C’era una volta in America» a «Il Gattopardo» e ancora «Il Padrino», «La leggenda del pianista sull’Oceano», «Amarcord», «Otto e mezzo», «Il medico della mutua» e tante altre.

Le immagini delle celebri pellicole accompagneranno le suadenti note del «Quartetto Saverio Mercadante»”, che, echeggiando tra le arcate del monumentale chiostro, condurranno i partecipanti in uno straordinario viaggio virtuale tra grandi pagine della musica da film.

PRENOTAZIONI E Info

tel. 3389097290 / 3288440033 – www.associazioneninirota.it

Biglietti d’ingresso: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00